Realme GT2 Pro obtient Android 13

Le Realme GT2 Pro est le smartphone haut de gamme de la société pour les marchés mondiaux, il est donc normal de mener la charge de mise à jour Android 13. Les rapports d’Android 13 livrés à GT2 Pro proviennent tous d’Inde pour le moment, mais ils devraient bientôt arriver dans le monde entier.

La mise à jour elle-même pèse 5,5 Go et apporte une tonne de nouvelles fonctionnalités et un nouveau look que Realme appelle Aquamorphic. Il introduit de nouvelles animations, ombres, éléments d’interface utilisateur, etc., plus naturels et plus agréables. Il y a également des améliorations en termes d’efficacité et de convivialité, de sécurité et de jeu. Ce dernier se présente sous la forme du moteur HyperBoost GPA 4.0 pour stabiliser la fréquence d’images et équilibrer les performances et la consommation d’énergie.

Il est important de noter que la mise à jour ne change pas la version de la superposition de Realme, c’est toujours Realme UI 3.0, mais elle est basée sur Android 13. Et il y a aussi le nouveau correctif de sécurité d’octobre 2022 à bord. Consultez le changelog complet pour plus d’informations :

Conception aquamorphique

Ajoute les couleurs du thème Aquamorphic Design pour un confort visuel amélioré.

Applique la philosophie Aquamorphic Design aux animations pour les rendre naturelles et vives.

Ajoute Shadow-Reflective Clock, avec des ombres pour simuler l’orientation du soleil et de la lune.

Ajoute un widget d’horloge mondiale sur l’écran d’accueil pour afficher l’heure dans différents fuseaux horaires.

Mises à niveau vers Quantum Animation Engine 4.0, avec une nouvelle fonction de reconnaissance du comportement, qui reconnaît les gestes complexes et fournit des interactions optimisées.

Optimise les couches d’interface utilisateur pour une expérience visuelle plus claire et plus nette.

Applique la physique du monde réel aux animations pour les rendre plus naturelles et intuitives.

Optimise la conception du widget pour rendre les informations plus faciles et plus rapides à trouver.

Optimise les polices pour une meilleure lisibilité.

Optimise les icônes système en utilisant le dernier schéma de couleurs pour rendre les icônes plus faciles à reconnaître.

Enrichit et optimise les illustrations pour les fonctionnalités en intégrant multiculturel et inclusif éléments.

Efficacité

Ajoute des dossiers volumineux à l’écran d’accueil. Vous pouvez maintenant ouvrir une application dans un dossier agrandi en un seul clic et tourner les pages du dossier d’un simple glissement.

Ajoute le contrôle de la lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides.

Ajoute plus d’outils de balisage pour l’édition de capture d’écran.

Ajoute la prise en charge de l’ajout de widgets à l’écran d’accueil, ce qui rend l’affichage des informations plus personnalisé.

Optimise l’étagère. Glisser vers le bas sur l’écran d’accueil fera apparaître l’étagère par défaut. Vous pouvez rechercher du contenu en ligne et sur votre appareil.

Sécurité et confidentialité

Optimise le coffre-fort privé. L’Advanced Encryption Standard (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers afin d’améliorer la sécurité des fichiers privés.

Santé & Bien-être numérique

Ajoute le confort des yeux dans Kid Space pour protéger la vision des enfants.

Expérience de jeu

Mises à niveau vers HyperBoost GPA 4.0 pour stabiliser la fréquence d’images et équilibrer les performances et la consommation d’énergie dans les scénarios clés.

