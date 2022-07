Realme GT2 Explorer Master arrive avec la conception du coffre de voyage, SD+ 8 Gen 1

Realme a annoncé son premier téléphone avec Snapdragon 8+ Gen 1 – bienvenue au GT2 Explorer Master. Le vaisseau amiral est livré avec un design sur mesure, réalisé en collaboration avec le célèbre créateur de mode Jae-Jung.











Maître de l’explorateur Realme GT2

Le GT2 Explorer Master est construit autour d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. L’écran a une couverture de gamme de couleurs 100 % DCI-P3 et une résolution Full HD+.

La société a développé une puce de pilote d’affichage X7 personnalisée qui optimise les performances de l’écran et sa consommation d’énergie. La lunette est ultra-mince et mesure 1,48 mm sur les côtés et en haut et 2,37 mm en bas.

La configuration de la triple caméra à l’arrière comprend le populaire capteur Sony IMX766 de 50MP – le même que le prédécesseur GT Explorer Master et vu dans une demi-douzaine d’autres smartphones Realme. La caméra ultra-large FoV à 150 degrés possède un autre capteur 50MP, tandis que le troisième module 2MP ne fait que des prises de vue macro. Le tireur de selfie 16MP est monté dans un trou de perforation centré.













Caractéristiques matérielles Realme GT2 Explorer Master

Le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 est doté d’un puissant GPU Adreno 730 qui fonctionne avec la puce Realme X7 pour assurer une meilleure réactivité tactile et une sélection correcte du taux de rafraîchissement. En théorie, le X7 peut extrapoler artificiellement la fréquence d’images de 30 ips à 120 ips pendant le jeu et de 60 ips à 120 ips dans tout autre scénario.

Le design distinctif du téléphone est appelé “Travel Trunk”. Le cadre est métallique, tandis que le dos est en «cuir végétalien», qui est un plastique de fantaisie. Le téléphone est également proposé en blanc uni et en noir uni. L’appareil est livré avec des touches d’épaule – ce ne sont pas des boutons mécaniques typiques mais des zones sensibles à la pression sur le côté droit (en haut lorsque vous jouez).









Déclencheurs d’épaule Realme GT2 Explorer Master

Realme dit que le GT2 Explorer Master fera des merveilles pour les joueurs mobiles et les utilisateurs expérimentés qui essaieront de tout obtenir du matériel. Le téléphone dispose de deux chambres à vapeur et du Realme GT Mode 3.0.

Il y a un support de charge rapide de 100 W pour la batterie de 5 000 mAh, et Realme a déclaré que 0 à 100 % est atteint en 25 minutes. La société a promis que malgré cela, la batterie aura deux fois la longévité de ses concurrents grâce aux matériaux GaN dans la cellule, qui garantissent 1600 cycles complets avant que la capacité de la batterie ne soit réduite à 80 %.

Le Realme GT2 Explorer Master a Realme UI 3.0 sur Android 12, et il est conçu de telle manière que le cadre métallique agit comme une antenne pour une meilleure connectivité 5G. Les autres caractéristiques comprennent le GPS bi-bande, le NFC à 360 degrés et un scanner FP optique sous-affichage.











Malle Voyage • Blanc Islande • Noir

Le téléphone ne sera disponible qu’en Chine continentale et Realme ne prévoit pas de l’exporter à l’étranger, ce qui est dommage car il a vraiment fière allure. Les prix commencent à partir de 3 499 CNY pour une version 8/128 Go, 3 799 CNY pour 8/256 Go et 3 999 CNY pour 12/256 Go. Les précommandes sont déjà ouvertes sur Realme.com et l’expédition commencera le 19 juillet.

La source (en chinois)