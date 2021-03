Realme GT, l’offre phare de la marque chinoise Realme, a été retirée de la plate-forme d’analyse comparative AnTuTu pour avoir prétendument triché les tests de référence. AnTuTu a publié une note sur son compte Weibo afin d’informer les utilisateurs de la suppression du Realme GT de sa plate-forme d’analyse comparative. Il a affirmé que Realme avait manipulé les résultats des performances du Realme GT dans les sections de charge de travail multithread et de décodage JPG de l’application AnTuTu.

AnTuTu a déclaré avoir décidé de retirer le Realme GT de sa plate-forme pendant trois mois et a donné à la marque chinoise un ultimatum pour clarifier la triche de référence et modifier le système pour éviter de manipuler les résultats. AnTuTu a déclaré qu’il supprimerait définitivement Realme GT de sa liste. Realme, dans sa réponse, a réfuté les allégations de la plate-forme d’analyse comparative, affirmant que les scores de Realme GT sont tous des données exactes. Dans une déclaration à News18, Realme a déclaré: «Realme GT est équipé de la dernière plate-forme Snapdragon 888 5G, apportant aux utilisateurs de hautes performances. Les scores de référence de Realme GT sont tous des données précises sous les versions actuelles du benchmark Antutu. Realme s’est toujours engagé à offrir aux utilisateurs d’excellentes performances, l’expérience utilisateur réelle est la priorité absolue de Realme. D’un autre côté, concernant les problèmes de test mis en doute par les deux parties, nous sommes en contact avec Antutu pour régler le problème de manière positive.

Le Realme GT a été commercialisé avec un score de plus de 7 50 000 sur la version AnTuTu 8. La plate-forme d’analyse comparative a déclaré que le Realme GT retardait les threads lors de l’exécution du test multithread sur son application de référence. Cela a permis au smartphone d’utiliser les cœurs de processeur les plus rapides, ce qui a entraîné des scores de référence plus élevés, a déclaré AnTuTu. En dehors de cela, AnTuTu a également déclaré que le Realme GT avait modifié l’image JPG de référence utilisée par la plate-forme pour réduire les temps de traitement et obtenir un score plus élevé. Le smartphone aurait utilisé des blocs de couleur en mosaïque au lieu de traiter l’image textuellement, afin de réduire sa qualité et de réduire les efforts de traitement, a déclaré la société.

AnTuTu a également déclaré que retarder les threads et modifier l’image de référence va à l’encontre de l’objectif de donner des résultats de référence équitables. La plate-forme de référence a également déclaré qu’elle avait interrogé Realme après avoir découvert les écarts, mais n’avait reçu aucune réponse.

Ce n’est pas la première fois qu’un fabricant de smartphones est surpris en train de tricher avec les résultats de référence. Des entreprises comme Huawei, OnePlus et Oppo ont déjà triché des scores de référence dans le passé. Une plate-forme nommée UL Benchmark a même supprimé Find X et Oppo F7 d’Oppo de sa plate-forme sur des scores «élevés et trompeurs» en 2018.