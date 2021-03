Realme GT Packs Snapdragon 888 et 65W de charge pour seulement 310 £

Realme a dévoilé la GT 5G, un produit phare alimenté par Snapdragon 888 qui offre des performances assez phénoménales pour le prix – mais, pour l’instant du moins, uniquement en Chine.

Le Realme GT a été taquiné pendant des mois, depuis que la ramification Oppo a confirmé qu’elle avait des plans pour un téléphone Snapdragon 888 nommé « Race » (Race … GT … geddit?).

La vitesse est, sans surprise, un peu un thème courant pour le téléphone: des performances rapides du chipset Qualcomm de premier plan; taux de rafraîchissement rapide avec un écran AMOLED de 120 Hz 6,43 pouces; et une charge rapide avec une charge filaire de 65 W qui remplira la batterie de 4500 mAh en seulement 45 minutes.

Ce sont des spécifications assez haut de gamme, correspondant – et sur la vitesse de chargement, même battant – le Samsung Galaxy S21 et le Xiaomi Mi 11. Tout cela malgré un prix de départ pour un SKU de 8 Go / 128 Go de 2799 CNY – ce qui équivaut à un prix incroyablement bas de 310 £ / 430 $.

Il y a deux mises en garde importantes ici. La première est que nous ne savons pas si, ni quand, Realme lancera la GT 5G en Europe ou au Royaume-Uni. La marque s’installe fermement sur les marchés occidentaux avec une gamme de téléphones, et nous savons déjà que la série économique Realme 8 est en route pour l’Europe, mais la société ne s’est pas engagée à lancer son produit phare ici.

La deuxième chose à garder à l’esprit est que même s’il est lancé au Royaume-Uni, il ne coûtera pas 310 £. Les prix chinois directement convertis sont toujours un peu bas pour toutes sortes de raisons, donc si la Realme GT atteint les côtes britanniques, attendez-vous à ce qu’elle se rapproche de 450-500 £ – bien que ce serait toujours une bonne affaire pour ces spécifications.







Vous obtiendrez également un 64Mp, F/Appareil photo 1.8 avec EIS – cependant, avec seulement un ultra-large 8Mp et une macro 2Mp pour le sauvegarder, il est clair que les prouesses photographiques ne sont pas le point de vente ici. Il y a aussi une caméra selfie perforée de 16Mp.

Il sera livré avec Android 11 fonctionnant sur Realme UI 2 et est disponible en trois couleurs: Galactic Silver, Deep Sea Blue et Dawn Yellow – une version particulièrement frappante en cuir brillant avec une bande de course.

Le Realme GT 5G est mis en vente en Chine aujourd’hui et, espérons-le, Realme annoncera bientôt ses projets internationaux.