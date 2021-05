Realme GT obtient Android 12 Beta 1 ce mois-ci

Suite à l’annonce d’Android 12 par Google, Realme n’a pas tardé à confirmer que son produit phare Realme GT serait parmi les premiers appareils à accéder à la dernière version d’Android.

Le Realme GT aura accès à Android 12 Beta 1 en Chine via le programme de prévisualisation pour les développeurs ce mois-ci. Les versions initiales seront basées sur l’actuelle Realme UI 2.0, mais Realme prévoit de publier la future UI 3.0 sur Android 12 Beta plus tard cette année.

La Realme GT est toujours limitée au marché chinois, bien que son lancement mondial soit attendu prochainement. Le téléphone est équipé de Snapdragon 888 et jusqu’à 12 Go de RAM, d’un Super AMOLED 120 Hz 6,43 pouces, d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un ultra-large 8 MP et d’une batterie de 4500 mAh avec une charge de 65 W.