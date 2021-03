Realme GT, Nubia Red Magic 6 et Redmi Note 10

Trois lancements de téléphone séparés en une journée? Quel régal, et la preuve que Phone Season est bel et bien à nos portes.

Tout d’abord, Realme a dévoilé le produit phare Realme GT en Chine. Avec un Snapdragon 888, un écran 120 Hz et une charge rapide de 65 W, c’est un peu un maniaque de la vitesse – avec la bande de course pour le prouver. Il est également incroyablement abordable à un prix équivalent à seulement 310 £ / 430 $.

Pour ne pas être en reste, Nubia a également lancé les téléphones de jeu Red Magic 6 et 6 Pro en Chine – avec un lancement mondial à venir – avec un premier affichage de taux de rafraîchissement de 165 Hz. Naturellement, il est également alimenté par le 888 et le 6 Pro atteint une charge ridicule de 120 W.

À l’extrémité la moins extrême du spectre, Xiaomi a lancé la série Redmi Note 10, avec quatre téléphones pour l’Europe et trois pour l’Inde – et juste pour garder les choses confuses, les noms et les spécifications ne correspondent pas entre les différents marchés. Je suppose qu’il est temps pour * un autre * Fast Charge de parler des noms de téléphone.

