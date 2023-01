Realme GT Neo5 avec une charge de 240 W arrive le 9 février

Realme a confirmé que le GT Neo5 sera le premier smartphone à proposer une charge rapide de 240 W, et nous savons maintenant qu’il sera annoncé le 9 février. La marque a révélé que le lancement aura lieu en Chine à 14 heures, heure locale.

Les informations officielles sur le téléphone sont rares, mais nous avons beaucoup de rumeurs de fuites dignes de confiance. Le GT Neo5 devrait être alimenté par un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, bien que nous puissions voir une version avec Dimensity 8200 qui prend en charge “seulement” une charge rapide de 150 W.

D’autres rapports mentionnaient un appareil photo principal de 50MP avec un capteur IMX890 et OIS, quelque chose que nous avons vu dans la marque Oppo et ses smartphones Find N2 et Reno9 Pro+. L’écran sera probablement de 6,7 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 2772×1240 pixels.

Source (en chinois) | Via