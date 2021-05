Realme GT Neo Flash Edition est en route avec une charge de 65 W

La gamme GT de smartphones phares de Realme est passée d’un appareil (le GT éponyme) à deux avec le lancement de la GT Neo en avril, et il semble maintenant qu’un troisième membre pourrait rejoindre la liste de la société chinoise.

Selon une nouvelle rumeur d’un fuiteur prolifique du pays d’origine de la société, Realme sortira bientôt la GT Neo Flash Edition. Si vous vous demandez ce que signifie le Flash dans ce nom, il se recharge.

Pour une raison quelconque, le GT Neo ne prend en charge que la charge rapide de 50 W pour sa batterie de 4500 mAh, et ne va pas jusqu’à 65 W, qui est actuellement le numéro le plus élevé de Realme et de l’ancienne société mère Oppo. C’est pourtant ce que la Flash Edition est censée rectifier.

Cela et rien d’autre. Sérieusement, la Realme GT Neo Flash Edition n’est qu’une GT Neo avec une charge de 65W. La structure de la batterie change également pour s’adapter à cela, mais vous ne pouvez pas le voir et la capacité nominale sera la même. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander pourquoi la GT Neo n’a pas été lancée avec une charge de 65W, supprimant ainsi le besoin de cette nouvelle édition de suivi.

La source (en chinois) | Passant par