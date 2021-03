Realme GT Neo est en route avec le chipset Dimensity 1200

Il y a moins de 24 heures, Realme a dévoilé son dernier smartphone phare, le GT, lors d’un événement en Chine. À la fin de l’événement, Realme VP Xu Qi a également taquiné un membre supplémentaire de la nouvelle famille GT, qui devrait bientôt arriver.

Nous parlons du Realme GT Neo, et celui-ci aura le chipset Dimensity 1200 de MediaTek à la barre, contrairement à la GT qui utilise le Snapdragon 888 de Qualcomm. C’est tout ce que nous en savons jusqu’à présent, mais nous ne serions pas surpris de voir diverses fuites et rumeurs concernant la GT Neo dans les jours et semaines à venir.

Le Dimensity 1200 a été annoncé en janvier et est le chipset phare de MediaTek. Il est fabriqué sur un processus 6 nm et son processeur a une configuration octa-core 1 + 3 + 4, avec un Cortex-A78 à 3 GHz, trois cœurs Cortex-A78 à 2,6 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 à 2 GHz. Cette configuration le rend 22% au-dessus du Dimensity 1000+, son prédécesseur, en termes de performances. Le GPU semble être le même que celui du Dimensity 1000+, un Mali-G77MC9. Le SoC prend en charge un taux de rafraîchissement d’affichage jusqu’à 168 Hz et des capteurs de caméra jusqu’à 200 MP.

Selon les informations fournies par MediaTek lors du lancement, Realme devrait sortir un appareil utilisant cette plate-forme fin mars ou début avril – et nous supposons que le combiné en question n’est autre que le GT Neo.

Via