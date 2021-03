Realme a rafraîchi sa série à budget moyen «GT» avec la dernière Realme GT Neo. Le téléphone est la version atténuée du Realme GT 5G qui a été lancée en Chine plus tôt ce mois-ci avec le processeur phare Qualcomm Snapdragon 888. Le Realme GT Neo nouvellement lancé comprend un SoC MediaTek Dimensity 1200 et trois caméras arrière. Les Realme GT 5G et Realme GT Neo se ressemblent en termes de conception générale et contiennent la même batterie de 4500 mAh. Cependant, la GT Neo atténuée prend en charge une charge rapide de 50 W au lieu d’une charge filaire de 65 W. De plus, le nouvel appareil est actuellement disponible en Chine et les détails de sa disponibilité mondiale restent flous. Il est disponible en trois options de rangement et finitions de couleur.

En termes de spécifications, le Realme GT Neo arbore un écran sAMOLED Full-HD + de 6,43 pouces (2400 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz et un rapport écran / corps de 91,7%. Le panneau d’affichage est livré avec un scanner d’empreintes digitales intégré et une découpe perforée pour la caméra selfie. Sous le capot, il contient le MediaTek Dimensity 1200 – le premier smartphone disponible dans le commerce à intégrer le processeur mobile. Il y a aussi jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1. Le Realme GT Neo prend en charge Realme UI 2.0 basé sur Android 11 et prend en charge les cartes double SIM pour la connectivité 5G, comme son frère GT.

Le système à trois caméras du Realme GT Neo comprend un capteur principal Sony IMX682 de 64 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 119 degrés et une caméra macro de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. D’autres fonctionnalités notables incluent WiFi 6, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS) et NFC. Comme mentionné, la batterie de 4500 mAh prend en charge une charge rapide de 50 W.

Le prix du Realme GT Neo en Chine commence à 1799 CNY (environ 20100 Rs) pour l’option de stockage de base 6 Go + 128 Go et monte à 2399 CNY (environ 26800 Rs) pour le modèle 12 Go + 256 Go. Il existe également un 8 Go + 128 Go disponible à 1999 CNY (environ 22 400 Rs). Il sera mis en vente dans le pays le 8 avril.