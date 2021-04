Realme ne ralentit pas le rythme des lancements de son nouveau téléphone et nous avons aujourd’hui des nouvelles du prochain modèle qui arrivera en Inde. On parle du Realme X7 Max 5G, qui va être lancé le 4 mai dans le sous-continent, aux côtés d’un nouveau téléviseur. La date n’est pas choisie au hasard – l’entreprise fêtera ses trois ans le 4 mai.

Ce fut certainement trois années passionnantes pour Realme, remplies à ras bord de lancements de téléphones et de changements de marque étranges. Et au cas où vous vous poseriez des questions à propos de ce X7 Max 5G, oui, c’est aussi l’un de ceux-là.

Le PDG de Realme, Madhav Sheth, a taquiné l’événement à travers la dernière série de vidéos « Ask Madhav » sur YouTube, et il mentionne que nous devrions nous attendre à ce que le premier smartphone indien avec un chipset Dimensity 1200 l’alimente.

Realme GT Neo

Le premier appareil de Realme à utiliser ce SoC en Chine est le Realme GT Neo qui est devenu officiel plus tôt ce mois-ci. Et la rumeur disait que le même téléphone serait lancé en Inde que le Realme X7 Max 5G.

Ainsi, les spécifications attendues doivent être identiques. Le Realme X7 Max 5G obtiendra un écran AMOLED de 6,43 pouces 1080×2400 120 Hz, 6/8/12 Go de RAM, 128/256 Go de stockage, un triple système de caméra arrière (64 MP principal, 8 MP ultra large, 2 MP macro ), un vivaneau selfie de 16 MP et une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 50 W.

