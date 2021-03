Realme GT Neo vient de faire ses débuts officiels avec un chipset Dimensity 1200 et un design audacieux du panneau arrière. Le téléphone est presque identique au Realme GT 5G, jusqu’aux mesures, aux caméras et à l’écran.

Le Realme GT Neo est construit autour d’un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec un trou de perforation dans le coin droit. Il a une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz.

Le chipset 6nm Dimensity 1200 de Mediatek est couplé à trois options de RAM – 6 Go, 8 Go et 12 Go – et à deux choix de stockage UFS 3.1 – 64 Go et 128 Go.

Le Realme GT Neo a un jeu de tir principal de 64MP à l’arrière, flanqué d’une caméra ultra grand angle de 8MP et d’un capteur macro de 2MP. La caméra frontale dispose d’un capteur 16MP.

Alors que le Realme GT Neo a la même capacité de batterie que son frère alimenté par Snapdragon 888 – 4500 mAh – la norme de charge est rétrogradée à 50W. Cependant, la société expédiera le même chargeur 65 W dans la boîte de vente au détail.

Le design du Realme GT Neo comprend un autocollant monochrome à l’arrière qui brille dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel sous l’éclairage. Cette touche ajoute un peu de glamour aux trois options de couleur – Dégradé fantaisie, Geek Silver ou Hacker Black.

Le téléphone est clairement orienté vers les joueurs et, pour cela, Realme a apporté deux plaques de graphite et une solution de refroidissement liquide aux composants internes de GT Neo. Même avec tous ces ajouts, le poids est très raisonnable à 179 grammes.

Du point de vue logiciel, le téléphone est livré avec Realme UI 2.0 prêt à l’emploi, basé sur Android 11. Il existe également un mode GT pour consacrer autant de performances que possible au jeu en cours.









Realme GT Neo

La version 6/128 Go du Realme GT Neo coûte 1 799 CNY, la version 8/128 Go est 1 899 CNY et la version 12/256 Go se vend à 2399 CNY. Ces prix se convertissent entre 275 $ et 365 $. La première vente flash est prévue le mercredi 7 avril prochain sur le propre site Web de Realme et sur les principaux détaillants en ligne en Chine.

Source (en chinois)