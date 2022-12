Realme GT Neo 5 sourit pour la caméra dans la première image divulguée

Jusqu’à présent, la rumeur veut que le prochain GT Neo 5 de Realme batte le record de charge filaire actuel, allant jusqu’à 240 W lors de son lancement. Si vous vous demandiez à quoi ressemblerait un téléphone comme celui-ci, vous avez de la chance car aujourd’hui, nous obtenons la première image divulguée représentant prétendument le GT Neo 5.

Pour l’instant, nous ne pouvons qu’apercevoir son dos, mais cela nous donne beaucoup de choses à dire. Par exemple, découvrez cet îlot de caméra à double étape inspiré de vivo (ou est-ce plus précisément inspiré de Poco) ! Oh, et bien qu’il y ait deux cercles là-dedans, celui du bas abrite en fait deux tireurs.

Il y a aussi ce qui ressemble à un flash quad-LED et le texte obligatoire de l’îlot de caméra inutile. Cette fois, nous obtenons “MATRIX AI CAMERA”. Attendez, peut-être que ce n’est pas inutile et que c’est en fait un œuf de Pâques ? Trouver? “MATRIX” sur un téléphone qui a Neo dans son nom ? Avons-nous simplement déchiffré le code ?

Quoi qu’il en soit, le bouton d’alimentation est à droite, tandis que les touches de volume ne sont nulle part en vue, ce qui est normal pour Realme (et Oppo), car elles sont de l’autre côté. Bien qu’il s’agisse de l’itération blanche du GT Neo 5, nous sommes sûrs que d’autres teintes seront également proposées. Le GT Neo 3, son prédécesseur, était également disponible en noir, bleu et une version Naruto en édition spéciale.

Le Realme GT Neo 5 devrait arriver en deux versions: celle avec une charge de 240 W serait alimentée par une version sous-cadencée du chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, tandis que l’autre modèle aura une charge de 150 W et le SoC MediaTek Dimensity 8200 à la barre.

En ce qui concerne la caméra, nous envisageons apparemment un capteur principal de 50 MP avec OIS, un capteur ultra large de 8 MP et un capteur décoratif de 2 MP de type macro ou à détection de profondeur. Les selfies vont être gérés par un tireur de 16 MP, si les rumeurs ont raison.

