Realme GT Neo 5 pourrait être livré avec un appareil photo Snapdragon 8+ Gen 1 et 50 MP

Le Realme GT Neo 5 serait livré avec une charge rapide de 240 W et trois caméras à l’arrière. Selon les dernières rumeurs, il aura un chipset Snapdragon 8+ Gen 1. La source a également affirmé que l’appareil photo serait livré avec un capteur Sony IMX890 de 50 MP et OIS – des fonctionnalités que nous avons vues dans les appareils Oppo tels que le nouveau Find N2 et le Reno9 Pro+.

L’affiche est très probablement un rendu de fan, mais cette source a été crédible dans ses fuites sporadiques. Selon eux, Realme utilisera toute la puissance du chipset Snapdragon au lieu de le rétrograder à des fins de vitesse.

Apporter un ancien chipset phare à ses smartphones Neo pourrait signifier que ces appareils ne seront plus des milieu de gamme avec des vitesses de charge rapides, mais ils passeront en fait dans la catégorie premium où les performances sont un cran au-dessus du milieu de terrain.

Nous n’avons toujours aucune information officielle de Realme sur l’arrivée prochaine de cet appareil, mais étant donné la fréquence croissante des fuites du moulin à rumeurs, un lancement officiel est probablement imminent.

