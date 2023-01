Realme GT Neo 5 passe apparemment par Geekbench avec 16 Go de RAM

La prochaine GT Neo 5 de Realme a beaucoup fuité ces derniers temps, avant ce qui pourrait être une introduction officielle au MWC de Barcelone le mois prochain. Il est officiellement confirmé que le téléphone est le premier à arborer une charge filaire rapide de 240 W, et selon diverses fuites, il sera alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm.

Un prototype GT Neo 5 aurait été repéré dans la base de données en ligne Geekbench aujourd’hui, obtenant un score de 1 279 monocœur et un score de 3 902 multicœur.

Le prototype en question embarque 16 Go de RAM et tourne sous Android 13, sans surprise. Son numéro de modèle est RMX3708, et la carte mère mentionnée dans le benchmark pourrait être associée au SoC Snapdragon 8+ Gen 1 susmentionné.

Maintenant que les prototypes sont évalués à l’air libre comme celui-ci, le lancement officiel ne peut plus tarder. Le Realme GT Neo 5 devrait arborer un écran AMOLED 1240×2772 de 6,74 pouces, un appareil photo principal de 50 MP flanqué d’un capteur décoratif ultra-large de 8 MP et de 2 MP, un vivaneau selfie de 16 MP et une batterie de 4 600 mAh dans le Version 240W. Une autre itération associera une cellule de 5 000 mAh avec une charge « seulement » de 150 W, apparemment.

