Realme GT Neo 5 fait ses débuts avec des versions de charge de 150 W et 240 W

Realme a lancé aujourd’hui le GT Neo 5 avec une charge rapide de 240 W, ce qui en fait le smartphone avec le taux de charge le plus rapide du marché. Le GT Neo 5 a également une variante avec une charge de 150 W et une batterie légèrement plus grande et les deux éditions partagent le design unique avec un rectangle lumineux à l’arrière.

Realme GT Neo 5 est alimenté par un chipset Snapdragon 8+ Gen 1. La version 240W dispose de 16 Go de RAM et de 256 Go ou 1 To de stockage. Le GT Neo 5 150W peut être acheté avec 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM, tandis que le stockage est toujours de 256 Go.

Le téléphone est construit autour d’un écran AMOLED 10 bits de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La résolution est de 2772 x 1240 pixels et vous obtenez une couverture DCI-P3 à 100 % et un taux d’échantillonnage tactile de 1 500 Hz.

Le Realme GT Neo 5 240W est livré avec une batterie de 4 600 mAh et un adaptateur 20 V/12 A dans la boîte de vente au détail. La variante 150 W dispose d’une batterie de 5 000 mAh et d’un adaptateur 20 V/8 A dans l’emballage de vente au détail.

L’adaptateur 240W permet de recharger le GT Neo 5 à 20% en 80 secondes, à 50% en 4 minutes et à 100% en moins de 10 minutes. La société affirme que seulement 30 secondes sur le fil peuvent fournir jusqu’à 2 heures de conversation.

Le téléphone fonctionnera également avec les anciens chargeurs VOOC et SuperVOOC, qui pourront également fournir leur puissance maximale au smartphone via le port USB-C.

L’appareil photo principal à l’arrière est doté d’un capteur Sony IMX890 50MP 1/1,56″, OIS, et d’un objectif 6P avec une ouverture f/1,9. Il existe également un jeu de tir ultra large 8MP avec un FoV de 112 degrés et un jeu de tir macro 2MP.

La caméra selfie dispose d’un capteur Samsung 16MP et se trouve à l’intérieur d’un trou de perforation centré en haut de l’écran.

Realme GT Neo 5 dispose d’une solution de refroidissement à 8 composants, comprenant une chambre à vapeur et plusieurs couches de graphite pour la dissipation de la chaleur. La charge rapide peut également être exigeante pour le téléphone, mais Realme a obtenu une certification TUV Rheinland pour confirmer sa sécurité.

Les tests de charge dans le Realme Lab ont révélé que le téléphone ne chauffe pas plus de 10 degrés C et est capable de supporter 1 600 charges de 0 à 100 % tout en conservant 80 % de sa capacité, soit plus de quatre ans d’utilisation typique.

Realme GT Neo 5 comprend NFC et démarre Android 13 avec Realme UI 4.0 en plus.

Realme a placé un rectangle LED RVB à l’arrière, qui peut servir de voyant de notification et est entièrement personnalisable pour différentes applications. Il s’allumera également en rouge lorsque la batterie est inférieure à 20%, une notification qui peut également être programmée via le menu Paramètres.











Realme GT Neo 5

Le téléphone a trois couleurs – blanc, noir et violet, et chacune d’elles a au moins une variante avec les deux options de charge. Les prix de la variante 240W sont de 3 199 CNY (470 $) pour la version 16 Go/256 Go et de 3 499 CNY (515 $) pour l’édition 16 Go/1 To.

Le Realme GT Neo 5 150W coûte 2 499 CNY (368 $) pour la variante de base 8/256 Go, 2 699 CNY (400 $) pour l’option intermédiaire 12/256 Go, ou 2 899 CNY (427 $) pour le modèle haut de gamme 16/256 Go.

Source (en chinois)