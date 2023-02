Realme GT Neo 5 est le premier téléphone au monde avec une charge de 240 W

Realme, qui prétend être la « marque de smartphones à la croissance la plus rapide au monde », a dévoilé le GT Neo 5 avec une charge ultra-rapide de 240 W qui est la plus rapide jamais vue sur n’importe quel téléphone.

Les efforts précédents d’autres sociétés incluent 210W Redmi Note 12 Discovery Edition et le 150W OnePlus 10T de l’année dernière.

Si vous pensez avoir déjà entendu 240W, vous avez raison. Oppo a présenté pour la première fois une charge SuperVooc de 240 W au MWC 2022 il y a près d’un an, affirmant qu’il pouvait charger une batterie de 4500 mAh en seulement neuf minutes. Cependant, aucun téléphone avec la technologie n’a encore été mis en vente.

Realme a battu sa marque sœur Oppo – toutes deux détenues par BBK Electronics – et affirme qu’elle sera la première entreprise à produire en masse un appareil de 240 W, mais avec la mise en garde qu’il ne sera vendu qu’en Chine continentale.

Vrai moi

La société affirme que le GT Neo 5 peut vous fournir deux heures d’appels téléphoniques continus à partir de seulement 30 secondes de charge.

Les premières de l’industrie ne s’arrêtent pas non plus à la vitesse vertigineuse de 240 W. Le téléphone est également livré avec le premier câble personnalisé de 12 A et le premier mini chargeur double GaN (nitrure de gallium) de 240 W au monde.

Selon GSMArea, la GT Neo 5 peut se recharger à 20 % en 80 secondes, à 50 % en 4 minutes et à 100 % en moins de 10 minutes. La batterie a une capacité de 4600 mAh, mais il existe également une version avec une batterie plus grande de 5000 mAh et une charge plus lente de 150 W.

Il prétend également conserver 80% de la capacité de la batterie après 1600 cycles de charge, ce qui, selon Realme, est le double de la norme de l’industrie. “La certification prévoit également plus de 60 couches de protection de sécurité pour garantir un système de charge sûr et sain”, a déclaré la société.

Vrai moi

Mis à part les spécifications de charge, le GT Neo 5 a un design flashy, littéralement. Une lumière d’impulsion RVB rectangulaire se trouve à l’arrière dans le cadre du module de caméra. Il peut agir comme un voyant de notification et est personnalisable pour différentes applications et s’allume en rouge une fois que le niveau de la batterie atteint 20 %.

Le téléphone est disponible en trois couleurs – blanc, noir et violet – avec un quatrième boîtier transparent qui signifie que vous pouvez voir « une plaque métallique pour le chipset avec un logo personnalisé, une partie de la carte mère, un capteur NFC et un Anneau d’éclairage RVB en forme de C.

Il est équipé d’un écran OLED de 6,74 pouces à 144 Hz, du chipset phare Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 de l’année dernière et d’un appareil photo principal de 50 Mp.

Le téléphone est disponible à l’achat immédiatement en Chine continentale à partir de 3 199 yuans (environ 470 $/390 £) pour un modèle 16/256 Go.

Si vous êtes en dehors de la Chine, ne vous inquiétez pas car Realme a confirmé que sa charge de 240 W atteindra les marchés mondiaux via le produit phare GT3. Ce téléphone sera dévoilé plus tard ce mois-ci, probablement au MWC qui commence le 27 février à Barcelone.

