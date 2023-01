Realme GT Neo 3T et Narzo 50 Pro 5G reçoivent la mise à jour Realme UI 4.0, 8s 5G et 9 5G obtiennent un accès anticipé

Realme a publié la mise à jour stable Realme UI 4.0 basée sur Android 13 pour les GT Neo 3T et Narzo 50 Pro 5G en Inde. La mise à jour pour le GT Neo 3T est livrée avec la version de firmware RMX3371_11.C.04, tandis que la mise à jour pour Narzo 50 Pro 5G a la version de firmware RMX3395_11.C.04. Mais notez que votre GT Neo 3T doit exécuter le logiciel avec la version RMX3371_11.A.09 pour recevoir Realme UI 4.0, tandis que le Narzo 50 Pro 5G doit exécuter RMX3395_11.A.05, RMX3395_11.A.06 ou RMX3395_11.A. 07.

La mise à jour Realme UI 4.0 est actuellement distribuée à 15 % des utilisateurs de GT Neo 3T et Narzo 50 Pro 5G, et un déploiement plus large commencera dans quelques jours si aucun bogue n’est trouvé. Vous pouvez consulter les captures d’écran des journaux des modifications de la mise à jour Realme UI 4.0 ci-dessous pour plus de détails.









Realme UI 4.0 pour Realme GT Neo 3T • Realme UI 4.0 pour Realme Narzo 50 Pro 5G

En plus de déployer l’écurie Realme UI 4.0 pour les GT Neo 3T et Narzo 50 Pro 5G, Realme a également annoncé le programme d’accès anticipé Realme UI 4.0 pour les Realme 8s 5G et Realme 9 5G en Inde. Tu peux dirigez-vous par ici pour en savoir plus sur l’accès anticipé à Realme UI 4.0 pour 8s 5G et ici pour 9 5G.

Il y a quelques jours, Realme annoncé le Realme UI 4.0 bêta ouverte pour les GT Neo2, Narzo 50 5G et GT 5G en Inde.

Vous pouvez lire notre revue Realme UI 4.0 ici pour voir ce que le dernier skin Android personnalisé de Realme a à offrir.

