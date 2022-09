Realme GT Neo 3T est mis en vente en Inde

Le Realme GT Neo 3T annoncé en Inde la semaine dernière est désormais disponible à l’achat dans le pays via le site Web indien officiel de Realme, Flipkart, et les canaux principaux. Il est disponible dans les couleurs Shade Black, Drifting White et Dash Yellow et dispose de trois options de mémoire – 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go, au prix de 29 999 INR (370 $/375 €), 31 999 INR (395 $/ 400 €) et 33 999 INR (420 $/425 €), respectivement.











Realme GT Neo 3T

Cependant, Realme offre une remise forfaitaire de 4 000 INR (49 $/50 €) sur les trois modèles jusqu’au 30 septembre sur son site Web. Et vous pouvez obtenir une autre remise de 3 000 INR (37 $/38 €) si vous achetez le GT Neo 3T avec une carte de crédit ICICI Bank jusqu’à vendredi prochain.

Flipkart propose également le GT Neo 3T avec une remise forfaitaire de 4 000 INR en ce moment, et vous pouvez obtenir le smartphone moins cher avec l’une des offres bancaires.

Le Realme GT Neo 3T est alimenté par le SoC Snapdragon 870 et exécute Realme UI 3.0 basé sur Android 12 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran AMOLED FullHD + 120 Hz de 6,62 pouces avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP.

La caméra principale utilisant un capteur 64MP est placée à l’intérieur d’un îlot de caméra rectangulaire à l’arrière, qui abrite également une unité ultra large 8MP et une macro 2MP.

Le Realme GT Neo 3T est également livré avec des haut-parleurs stéréo, un scanner d’empreintes digitales intégré et NFC. Il prend en charge les réseaux 5G et contient une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 80 W.

Vous pouvez lire notre revue Realme GT Neo 3T ici pour en savoir plus ou regarder la revue vidéo liée ci-dessous.