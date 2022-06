Realme GT Neo 3T dévoilé, Neo 3 fait ses débuts mondiaux

Realme a annoncé un nouveau membre de sa série GT avec le nouveau Realme GT Neo 3T. Largement similaire au GT Neo 3 classique – le nouveau téléphone ajoute un chipset Snapdragon 870 et un appareil photo principal de 64MP.

Le Neo 3T dispose toujours d’un écran AMOLED avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien qu’il soit livré avec une diagonale légèrement plus petite de 6,62 pouces. Le téléphone apporte également un design inspiré du drapeau de course dans des couleurs jaunes ou blanches ainsi qu’une couleur noire plus traditionnelle.

L’arrière du téléphone est doté d’un appareil photo principal de 64 mégapixels, d’un vivaneau ultra large de 8 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels. Le SoC Snapdragon 870 est rejoint par 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Le front logiciel est couvert par Realme UI 3.0 au-dessus d’Android 12.

Le Realme GT Neo 3T est basé sur la base Neo 3, ce qui signifie qu’il est livré avec une batterie de 5 000 mAh et un support de charge de 80 W.

Realme GT Neo 3T commence à 470 $ pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et monte jusqu’à 510 $ pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pendant ce temps, Realme a étendu la disponibilité de son GT Neo 3 à tous les marchés où il vend ses produits. Le Realme GT Neo 3 8/256 Go avec une charge de 80 W et une batterie de 5 000 mAh commence à 650 $ tandis que la version 12/256 Go avec une charge rapide de 150 W coûte 750 $.

Nous avons récemment examiné le modèle GT Neo 3 150W (charge de 0 à 100 % en 15 minutes) et avons trouvé qu’il s’agissait d’un ensemble assez bon, mais avec quelques caméras auxiliaires médiocres. Nous avons également fait un déballage rapide de l’édition Naruto Realme GT Neo 3 que vous pouvez consulter ici.