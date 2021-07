Realme GT Master Series sera dévoilé le 21 juillet, un document divulgué révèle les spécifications complètes

Realme a annoncé aujourd’hui qu’il présentera la GT Master Series le 21 juillet en Chine à 14h00 heure locale.

La société n’a encore rien divulgué sur la nouvelle Master Edition, mais comme elle a annoncé qu’elle dévoilerait une nouvelle série, nous nous attendons à voir plusieurs smartphones devenir officiels mercredi prochain.

Realme GT Master Series arrive le 21 juillet

Realme ne nous dit pas combien de smartphones la série GT Master comprend, mais un pronostiqueur fiable Station de discussion numérique dit que la gamme se composera de deux smartphones – GT Master Edition et GT Master Exploration Edition.

Et pendant que nous attendons que Realme partage plus de détails sur la série GT Master, un document divulgué a révélé la conception et les spécifications de la GT Master Edition, laissant peu de place à l’imagination.

La GT Master Edition est construite autour d’un écran AMOLED 120 Hz fabriqué par Samsung de 6,43 pouces avec un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz et une prise en charge des vibrations 4D. Il a un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 32MP, et à l’arrière, vous obtenez une configuration triple caméra comprenant des unités principales de 64MP, ultralarges de 8MP et macro de 2MP.

Le design est conforme à ce que nous ont montré les rendus récemment divulgués, et le document nous indique également que le smartphone aura le choix entre trois options de couleurs.







Rendus divulgués de Realme GT Master Edition

Sous le capot, la GT Master Edition possède le SoC Snapdragon 778G, ce qui suggère que le Realme RMX3366 repéré sur Geekbench et TENAA avec Snapdragon 870 pourrait être la GT Master Exploration Edition.

La GT Master Edition démarrera l’interface utilisateur Realme 2.0 basée sur Android 11 et disposera de deux options de mémoire : 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go. Bien qu’il soit doté de la fonction Dynamic RAM Expansion (DRE), qui fournira aux utilisateurs un total de 13 Go de RAM en utilisant 5 Go de la mémoire de stockage interne du téléphone.

Le smartphone sera doté de la technologie NFC et sera également livré avec le mode GT que nous avons vu sur le GT 5G alimenté par Snapdragon 888. L’ensemble du package sera alimenté par une batterie de 4 300 mAh avec une charge de 65 W, annoncée pour passer de plat à 50 % en 12 minutes et se charger complètement en 32 minutes.

Avec le dévoilement encore dans une semaine, nous nous attendons à ce que Realme confirme quelques fonctionnalités de la GT Master Series avant l’annonce.

Source 1, 2, 3 (tout en chinois) | Passant par