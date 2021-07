Realme GT Master Explorer Edition apportera le capteur principal IMX766 et jusqu’à 19 Go de RAM

Un événement Realme est prévu pour le 21 juillet où nous verrons les débuts de la série GT Master. Deux téléphones devraient apparaître avec une édition Master et une édition Master Explorer et nous obtenons maintenant quelques spécifications supplémentaires pour cette dernière. L’appareil sera équipé du capteur 50MP IMX766 de Sony et de l’OIS. Il s’agit du même capteur que les téléphones Find X3 Pro et OnePlus 9 Pro d’Oppo.





Affiches IMX 766 et 19 Go de RAM

De plus, l’édition Master Explorer apportera jusqu’à 19 Go de RAM (dont 7 Go virtuels). Nous obtenons également un indice sur les prix à 3 000 CNY (462 $) de Realme VP Xu Qi Chase. Une liste divulguée d’un détaillant chinois confirme que le prix est pour la version de base 6/128 Go.







Détails des prix de Realme GT Master Explorer Edition

Realme GT Master Explorer Edition devrait faire ses débuts avec un AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 100 nits. Le téléphone apportera le chipset Snapdrgona 870 et reposera sur une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 65 W. L’avant du logiciel sera couvert par Android 11 avec Realme UI 2.0 sur le dessus.

