Realme GT Master Edition apparaît dans de nouveaux rendus aux côtés des spécifications clés

Un nouveau produit phare de Realme est en préparation et, sur la base des informations que nous avons vues jusqu’à présent, il s’appellera Realme GT 5G Master Edition. Selon les rumeurs, l’appareil serait le premier téléphone de la collaboration à confirmer avec la marque de photographie emblématique Kodak. Aujourd’hui, nous avons un ensemble de rendus et de spécifications détaillés avec l’aimable autorisation de 91mobiles et Sur les fuites.





Realme GT Master Edition (la source)

Le design du téléphone est conforme à celui du Realme GT classique, bien que vous ayez le choix entre trois nouveaux coloris. Le designer japonais Naoto Fukusawa a de nouveau été chargé de concevoir l’appareil Master Edition et a proposé deux options de couleur blanche aux côtés d’un modèle marron/champagne plus foncé. L’un des modèles blancs présente des superpositions de rayures en similicuir pour un look plus différencié, tandis que les deux versions restantes présentent une finition mate plus traditionnelle.





Coloris Realme GT Master Edition (la source)

Le téléphone apporte le même écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La principale différence réside dans le département des chipsets où l’édition Master contiendrait le chipset Snapdragon 778 de Qualcomm au lieu du Snapdragon 888 trouvé sur le Realme GT ordinaire. La RAM est proposée en options de 8 Go et 12 Go tandis que le stockage varie entre 128 Go et 256 Go.

Le département appareil photo comportera le même tireur principal de 64 MP, ainsi qu’un module ultra-large de 8 MP et une caméra macro de 2 MP. La batterie de la Master Edition GT devrait atteindre 4 300 mAh et sera dotée d’une charge filaire de 65 W.

Le prix devrait commencer à 399 € (35 300 INR) pour la version 8/128 Go tandis que le modèle 12/256 Go coûtera 449 € (39 700 INR).

