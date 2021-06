Realme GT est officiellement confirmé comme étant en route pour l’Europe, selon la rumeur d’un prix choquant

Il y a quelques jours, une certification a révélé que le Realme GT se dirigeait vers l’Europe, et aujourd’hui la société a confirmé cette information à Développeurs XDA, sans donner aucune sorte de calendrier de lancement.

Realme organise un événement en ligne « Making 5G global » le 3 juin, qui peut être ou non l’endroit où la GT obtient ses détails de lancement européen, nous devrons attendre et voir.

En attendant, les images que vous pouvez voir au-dessus et au-dessous de ce paragraphe ont été divulguées, montrant la version européenne de la GT (notez le texte réglementaire obligatoire gâchant le design de l’arrière, et le numéro de modèle RMX2202 dans l’écran À propos).

Mis à part les images, un pronostiqueur a partagé une estimation approximative du prix de l’UE pour la GT, et c’est incroyablement bon. Apparemment, le téléphone commencera à environ 400 € avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et montera à environ 450 € avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. A noter que ces prix peuvent varier de plus ou moins 20 €, selon les termes du pronostiqueur.

Si cela se concrétise, le Realme GT sera certainement l’un des appareils de type « phare killer » les plus intrigants à lancer en 2021 jusqu’à présent, rivalisant avec le Poco F3 tout en offrant de meilleures performances grâce au nouveau chipset.

Cela dit, cependant, le pronostiqueur en question a entre-temps supprimé ses tweets sur la GT, et nous ne savons pas quoi en penser – cela signifie-t-il qu’ils étaient suffisamment précis pour avoir incité quelqu’un chez Realme à les demander être retirés, ou ont-ils eu suffisamment tort pour que le pronostiqueur ne veuille pas laisser de trace d’eux ? Il faudra probablement attendre le lancement officiel pour le savoir.

