Realme GT dévoilé: écran AMOLED Snapdragon 888 et 120Hz pour seulement 430 $

Realme a promis un produit phare alimenté par Snapdragon 888, et aujourd’hui, la marque l’a livré – rencontrez le Realme GT 5G. Ce smartphone est livré avec un matériel impressionnant, une charge rapide et dispose même d’une prise audio de 3,5 mm – une vraie rareté dans les produits phares de nos jours.

Le Realme GT est construit autour d’un panneau Super AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD +. L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz avec cinq paramètres différents, selon les préférences de l’utilisateur.

Le Snapdragon 888 dispose de 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 ainsi que de 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Vous n’avez pas de fente microSD pour étendre cela, mais la fente pour carte contient deux cartes nano-SIM.

Le Realme GT 5G a trois tireurs à l’arrière, dont seulement deux sont vraiment utiles.Vous obtenez un appareil photo principal 64MP et une unité ultra-large 8MP aux côtés d’une caméra macro 2MP. La caméra selfie a une résolution de 16MP et se trouve à l’intérieur d’un trou de perforation dans le coin supérieur gauche.

Étant donné que le Realme GT dispose d’un chipset de niveau phare, il dispose de l’EIS et peut facilement enregistrer des vidéos 4K / 60fps, tandis que la prise en charge du ralenti revient à 720p / 480 fps./p>



La batterie du GT est de 4500 mAh avec une charge rapide de 65 W sur le fil, mais il n’y a pas de support pour la charge sans fil.

Vous obtenez le dernier Bluetooth 5.2 ainsi que toute la prise en charge des normes Wi-Fi jusqu’à 6e. La configuration sonore réglée par Dolby Atmos comprend un haut-parleur à déclenchement par le bas et l’écouteur se double d’un second à des fins stéréo.

Le Realme GT exécute Realme UI 2.0 basé sur Android 11 et est livré avec le dernier package HyperBoost 4.0 pour allouer autant de ressources que possible au jeu lorsque vous avez besoin de plus de performances.

Le Realme GT 5G est disponible en trois couleurs: Galactic Silver, Deep Sea Blue et Dawn Yellow avec une finition en cuir. Seules les deux premières options sont disponibles dans la configuration de base de 8 Go de RAM / 128 Go de stockage au prix incroyable de 2799 CNY (430 $ / 360 €). Les trois peuvent être tous les trois avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 3299 CNY (510 $ / 420 €).

La première vente flash aura lieu en Chine et est prévue plus tard dans la journée. On ne sait pas encore quand la Realme GT arrive sur les marchés mondiaux.

Source (en chinois)