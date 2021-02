Realme GT brille dans les premières images officielles

Realme lance le téléphone GT le 4 mars, et aujourd’hui la marque a publié quelques images officielles sur son profil Weibo. Le téléphone aura une option bleue, complétant la variante en cuir jaune, et aura une configuration triple caméra de 64 MP à l’arrière.

Ce qui est plus intéressant, c’est que le prochain téléphone aura une prise audio de 3,5 mm – une fonctionnalité que de nombreuses autres entreprises omettent de leurs produits phares.







Realme GT 5G

L’avant du Realme GT n’est pas représenté, mais nous nous attendons à un OLED car la touche d’alimentation est clairement visible et nous pouvons facilement déterminer que le lecteur d’empreintes digitales sera placé sous l’écran. En bas, nous voyons une grille de haut-parleur et un port USB-C qui prendront en charge une charge rapide de 65 W, selon les listes précédentes.

La société a également révélé sa nouvelle approbation de célébrité – la dame sur l’affiche est Yang Mi, une actrice chinoise de premier plan avec des centaines de prix, que Forbes Chine a placée à la 6e place du Top 100 des célébrités en Chine pour 2020.

Le Realme GT 5G, également nommé Realme Race ou RMX2022, devrait avoir un chipset Snapdragon 888, 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Le téléphone sera d’abord annoncé en Chine, mais nous prévoyons de le faire à l’échelle mondiale puisqu’il s’agit du premier produit phare de la marque depuis le Realme X50 Pro, annoncé il y a 12 mois.

