Realme GT arrive en Europe, les lève-tôt obtiennent une bonne affaire

Le Realme GT 5G alimenté par Snapdragon 888 a officiellement commencé son voyage vers les marchés mondiaux 3,5 mois après son lancement national. Aujourd’hui, le téléphone a été présenté au public mondial dans deux combinaisons de mémoire et un prix super agressif à partir de 369 €.

Le Realme GT commencera à se vendre le 21 juin, la variante 8/128 Go coûtant 369 € au cours des quatre premiers jours et disponible exclusivement sur AliExpress, tandis que le 12/256 Go coûtera 499 € sur Amazon uniquement pendant le Prime Day jusqu’au 22 juin. .

Une fois les offres terminées, les prix seront de 449 € ou 599 €, avec une disponibilité chez tous les principaux détaillants du Vieux Continent.

Même à son plein prix, le Realme GT fait partie des téléphones Snapdragon 888 les moins chers, mais l’accord lève-tôt en fait une bonne affaire pour ceux qui cherchent à essayer le dernier chipset phare.

Realme a également introduit la Watch 2 et la Watch 2 Pro en Europe. Leurs prix seront respectivement de 55 €/50 £ et 75 €/70 £, et ils seront disponibles sur Amazon à partir de demain, le 16 juin.

Une autre star sur scène était le robot aspirateur Realme TechLife – le premier appareil AIoT de la marque TechLife. Il comprend une cartographie et une navigation LiDAR, une fonction de balayage et de nettoyage 2 en 1 et une « technologie d’adaptation de surface intelligente ». L’aspirateur offre une puissance d’aspiration de 3000 Pa, est livré avec un bac à poussière de 600 ml, un réservoir d’eau de 300 ml et une batterie de 5 200 mAh.

Le robot aspirateur Realme TechLife sera disponible en pré-vente sur AliExpress à partir de demain 16 juin. Le prix est fixé à 299 €.