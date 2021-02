Realme GT 5G visite Geekbench, des surfaces de boîtes de vente au détail au design familier

Le Realme GT 5G arrivant le 4 mars est apparu sur Geekbench avec Android 11 et 12 Go de RAM, corroborant les rumeurs précédentes.

La GT 5G, portant le code de modèle RMX2202, a « lahaina » répertorié dans la section carte mère, qui est associée au SoC Snapdragon 888.

La base de données de référence n’inclut aucune autre spécification de la GT 5G, bien que Realme ait précédemment confirmé que le smartphone sera livré avec Snapdragon 888, LPDDR5 RAM, stockage UFS 3.1 et une triple caméra 64MP.

Il comprendra également un écran Super AMOLED 120 Hz fabriqué par Samsung avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour l’unité selfie et un lecteur d’empreintes digitales intégré en dessous pour l’authentification biométrique.

Plus tôt dans la journée, le vice-président de Realme, M. Xu Qi Chase, a déclaré que la GT 5G aurait Dolby Atmos et des haut-parleurs stéréo à bord.

Des affiches précédemment partagées ont révélé le design de la GT 5G et confirmé qu’elle sera disponible dans des variantes de dos en verre et de cuir. Nous examinons maintenant une image de la boîte de vente au détail de la GT 5G qui a fait surface sur Weibo. Son design est similaire à celui du Realme X7 Pro, sauf qu’il est de couleur noire et non argentée.

Le prix de la GT 5G sera inférieur à 2999 CNY (460 $ / 385 €), et avec le dévoilement officiel dans moins d’une semaine, vous pouvez vous attendre à ce que Realme publie plus de teasers pour créer un battage médiatique autour de son produit phare.

Source 1, Source 2 (en chinois) | Via