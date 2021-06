Realme GT 5G pour examen

Le dernier appareil que nous avons au bureau est le Realme GT 5G. Bien qu’il ait été lancé en Chine en mars, il a été annoncé pour l’Inde et il a été confirmé qu’il arriverait également sur les marchés européens. Le Realme GT 5G est positionné dans la catégorie milieu de gamme mais il est alimenté par le Snapdragon 888, il attirera donc beaucoup d’attention tout au long de l’année.

Le téléphone dispose d’un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+. Le design est conventionnel : verre au dos avec des bords brillants autour du cadre. Ces bords et le verre arrière attirent les empreintes digitales comme l’affaire de personne. Ce téléphone nous rappelle le Realme 6, mais le motif réfléchissant sur la vitre arrière est différent. Le GT 5G est léger, compact et facile à tenir.









Le téléphone est bien équipé avec un scanner d’empreintes digitales intégré, des haut-parleurs stéréo, une prise casque 3,5 mm, une interface utilisateur Realme 2.0 basée sur Android 11 et un chargeur de 65 W inclus dans la boîte. Il existe également une configuration à trois caméras, même si nous souhaitons qu’il y ait une caméra téléobjectif dédiée.

Les autres spécifications du Realme GT 5G incluent une batterie de 4 500 mAh, 8 Go/12 Go de RAM avec 128 Go/256 Go de stockage UFS 3.1 et une caméra selfie perforée de 16 MP.

Nous allons travailler sur notre examen du Realme GT 5G, alors restez à l’écoute pour cela. En attendant, que voulez-vous savoir d’autre sur le Realme GT 5G ?