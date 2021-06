Realme GT 5G Master Edition est en préparation

Realme VP M. Xu Qi Chase a posté une photo avec le designer japonais M. Naoto Fukasawa hier pour taquiner un nouveau lancement de smartphone. M. Chase n’a rien divulgué à propos de ce téléphone, mais aujourd’hui, un pronostiqueur fiable Station de discussion numérique a révélé que le prochain smartphone de Realme sera le GT 5G Master Edition, qui pourrait être conçu par M. Fukasawa comme les précédents téléphones Master Edition de Realme.

Le premier smartphone Master Edition de Realme était une version spécialement conçue du Realme X lancée en 2019, qui se déclinait en deux variantes : l’ail et l’oignon. La même année, Realme a lancé le X2 Pro Master Edition en versions Red Brick et Concrete, suivi du X50 5G Master Edition, inspiré des lignes et des cercles.





Realme X Master Edition (oignon et ail) • Realme X2 Pro Master Edition (béton et brique rouge)

On ne sait pas quelle sera l’inspiration de conception pour le GT 5G Master Edition, mais il convient de mentionner que le GT 5G Master Edition n’est pas le seul smartphone en édition spéciale sur lequel Realme travaille.

En mars, nous avons vu quelques photos de ce que l’on pense être la version X9 Pro Master Edition Concrete avec un écran incurvé et trois caméras à l’arrière.





Realme GT 5G

Bien que la GT 5G Master Edition puisse être livrée avec une nouvelle finition, le matériel sous-jacent restera probablement le même que le GT 5G ordinaire, ce qui signifie que vous obtiendrez un SoC Snapdragon 888, un écran FullHD + Super AMOLED de 6,43″ 120 Hz, un lecteur d’empreintes digitales intégré, Triple caméra 64MP à l’arrière et batterie 4 500 mAh avec charge 65W.

Notre test Realme GT 5G est en cours, mais en attendant, vous pouvez lire nos premières impressions sur le smartphone ici.

La source (en chinois)