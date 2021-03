Realme GT 5G lancé avec le SoC Snapdragon 888, trois caméras: prix, spécifications et plus

Le fabricant chinois de smartphones Realme a lancé sa dernière offre phare, la Realme GT 5G en Chine. Le nouveau produit phare de Realme est alimenté par le processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 888, et a été proposé au prix de 2799 CNY en Chine (environ 31 500 Rs). Le Realme GT 5G est livré avec une configuration de triple caméra arrière et fonctionne sur Android 11 Realme UI 2.0 prêt à l’emploi.

Les prix du Realme GT 5G commencent à 2799 CNY pour le modèle de stockage 8 Go de RAM + 128 Go. La variante haut de gamme de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage est au prix de 3299 CNY (environ 37000 Rs). Le smartphone a été lancé en deux variantes de couleur – bleu et argent. La société a également lancé une édition Vegan Leather et le smartphone sera mis en vente à partir du 10 mars en Chine. En termes de spécifications, le Realme GT 5G arbore un écran super AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec 1000 nits de luminosité maximale. L’écran est protégé par le Gorilla Glass 5 de Corning et a un design perforé. De plus, le Realme GT 5G est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 888 associé au GPU Adreno 660 et jusqu’à 12 Go de RAM. Un maximum de 256 Go de stockage interne est proposé. Il existe une batterie de 4500 mAh qui prend en charge une charge rapide de 65 W.

En termes de caméra, le Realme GT 5G a été lancé avec une configuration de triple caméra arrière. Il comprend un jeu de tir principal de 64 mégapixels, un objectif grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. À l’avant, le Realme GT 5G est livré avec un jeu de tir selfie de 16 mégapixels. L’appareil photo est également livré avec d’autres fonctionnalités telles qu’un mode ProRAW, des selfies AI, un enregistrement vidéo 4K à 60 ips et plus.

En termes de connectivité, le Realme GT 5G est livré avec 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, un port USB de type C et une prise casque 3,5 mm.

On ne sait pas quand le Realme GT 5G sera lancé dans le monde, mais des rapports suggèrent que le smartphone arrivera bientôt sur le marché indien.