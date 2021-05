Realme GT 5G et Narzo 30 5G arrivent bientôt en Europe

Nous avons des nouvelles passionnantes pour les fans européens de Realme – vous aurez bientôt accès à deux nouvelles gammes de produits, dont la série GT orientée jeu et la série Narzo au rapport qualité-prix.

Le Realme Narzo 30 5G sera le premier à arriver, il sera disponible à partir de mardi de la semaine prochaine (25 mai) en exclusivité sur AliExpress. C’est le premier de la famille à atteindre l’Europe et à garder son nom (le Narzo 20 est venu sur le Vieux Continent sous le nom de Realme 7i). Et notez que cela semble être différent du Narzo 30 (un modèle 4G qui a été dévoilé cette semaine) et du Narzo 30 Pro 5G.

Nous n’avons pas encore tous les détails sur le Narzo 30 5G, mais cela devrait être un pas en avant par rapport au Realme 8 5G, tout en maintenant le prix bas (en particulier pour un appareil 5G). Nous en saurons plus dans quelques jours.





Ensuite, nous allons jusqu’au haut de gamme avec le Realme GT 5G – celui-ci sera disponible le mois prochain, également vendu via AliExpress. Nous n’avons pas encore de confirmation, mais à en juger par le nom, il devrait s’agir du même appareil que celui lancé en Chine – un téléphone alimenté par Snapdragon 888 avec un écran Super AMOLED de 120 Hz, une charge rapide de 65 W et un design inspiré de l’automobile, ou s’il aura différentes spécifications.

Soit dit en passant, la Realme GT Neo Flash Edition sera dévoilée le 24 mai. Est-ce que cela arrivera aussi en Europe? Pas clair, mais une fois que les premiers téléphones Narzo et GT débarquent en Europe, on ne peut que s’attendre à en voir davantage arriver au fil du temps.