Realme GT 5G devrait venir dans une variante en cuir Bumblebee, AnTuTu confirme l’écran 120Hz

Le Realme GT 5G arrive le 4 mars, et la société a confirmé aujourd’hui qu’il embarquera un SoC Snapdragon 888, une RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1.





Realme confirme le stockage SD888, LPDDR5 RAM et UFS 3.1 sur GT 5G

Bien que Realme n’ait pas détaillé les spécifications de la GT 5G, son vice-président M. Xu Qi Chase a publié une capture d’écran des résultats AnTuTu du téléphone sur Weibo avec un score de 770221, soit environ 35000 de plus que ce que l’appareil de référence de Qualcomm avec Snapdragon 888 a réalisé.





Résultats AnTuTu de Realme GT 5G partagés par le vice-président de Realme, M. Xu Qi Chase

Cependant, peu de temps après que M. Chase ait partagé les résultats de référence, AnTuTu a publié une capture d’écran montrant que le Realme GT 5G a marqué 688602 points lors de ses tests, ce qui est conforme à ce que le Xiaomi Mi 11 alimenté par Snapdragon 888 a réalisé lors de nos tests.

AnTuTu a déclaré que c’était le seul score qu’ils avaient trouvé dans leur système et a contacté Realme pour obtenir des éclaircissements sur le problème. En réponse, Realme a déclaré que l’unité GT 5G avec un score AnTuTu inférieur à 700k pourrait être un appareil de R&D précoce et qu’ils ont effectué plusieurs tests AnTuTu sur le téléphone, obtenant tous des résultats de plus de 700000 points.

En décembre dernier, nous avons annoncé en exclusivité que Realme GT 5G serait livré avec Android 11, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce bit est corroboré par la capture d’écran AnTuTu partagée aujourd’hui, qui a également révélé que le smartphone embarquerait un écran 120Hz.





Résultats officiels AnTuTu du Realme GT 5G

Selon les rumeurs, le Realme GT 5G serait disponible dans des versions en verre et en cuir, dont les images divulguées auraient des designs différents. La variante à dos en verre arborera un module de caméra circulaire sur son panneau arrière, tandis que le modèle en cuir comportera un îlot de caméra rectangulaire.







Dos en verre et versions cuir du Realme GT 5G

Nous apprenons maintenant qu’il existe également une variante en cuir uni « Bumblebee ». Ces informations proviennent d’un pronostiqueur fiable Station de chat numérique, qui a déclaré que Realme avait utilisé le premier processus de couture en cuir uni de l’industrie sur cette version. Le pronostiqueur a également partagé une image montrant le panneau arrière du modèle Bumblebee, que nous avons joint ci-dessous.

Avec le dévoilement officiel de Realme GT 5G dans environ deux semaines, vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur le produit phare dans les prochains jours.

