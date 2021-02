Realme GT 5G avec Snapdragon 888 arrive le 4 mars

En décembre dernier, nous vous rapportions en exclusivité la Realme Race (RMX2202) propulsée par le SoC Snapdragon 888, qui va lancer la nouvelle série GT. Aujourd’hui, Realme a annoncé qu’il dévoilerait la GT 5G le 4 mars en Chine à 14 heures, heure locale.

Realme a confirmé que GT 5G sera alimenté par le Snapdragon 888 mais n’a révélé aucun autre détail. La GT 5G est probablement le nom commercial de Realme Race, et elle sera livrée avec Realme UI 2.0 basé sur Android 11, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.





Realme GT 5G arrive le 4 mars

La GT 5G a récemment été repérée dans la base de données de TENAA, révélant qu’elle aura un affichage perforé et une configuration à trois caméras à l’arrière, selon la rumeur, comprenant des téléobjectifs primaires de 64MP, 13MP ultrawide et 13MP.







Realme GT 5G sur TENAA

Cependant, quelques fuites ont montré le smartphone avec des conceptions différentes – l’une avec un dos en verre et l’autre une texture semblable à du cuir. Tipster fiable Station de chat numérique Plus tôt dans la journée, la GT 5G arriverait dans des versions en cuir uni et en verre.Il semble donc que le premier smartphone alimenté par Snapdragon 888 de Realme aura en effet plusieurs modèles parmi lesquels choisir.







Realme Race

Realme n’a pas encore détaillé les spécifications de la GT 5G, mais nous nous attendons à ce qu’elle soit livrée avec une charge UltraDart de 125 W et un écran de 120 Hz. Bien qu’il y ait des rumeurs, le smartphone arborera un panneau de 160 Hz.

Avec le dévoilement encore dans deux semaines, nous en saurons probablement plus sur la Realme GT 5G dans les prochains jours.

Source 1 | Source 2 (tous les deux en chinois)