Le Realme GT 5G propulsé par Snapdragon 888 dévoilé en mars en Chine arrivera bientôt en Europe. Il devait également faire ses débuts en Inde début mai dans le cadre de la célébration du 3e anniversaire de l’entreprise, mais cela ne s’est pas produit. Et bien que nous n’ayons pas encore de date exacte pour les débuts de la GT 5G en Inde, la branche indienne de Realme a révélé que le smartphone serait bientôt introduit dans le pays.

Cette révélation vient via une page mise en place par Realme sur son site indien pour le sommet virtuel Making 5G Global qu’il organise le 3 juin. La page comprend les Realme 8 5G, Narzo 30 Pro 5G et X7 5G qui sont déjà disponibles à l’achat. en Inde. Parallèlement à cela, la société a répertorié le Realme GT 5G comme « Coming Soon », sans rien nous dire sur son prix et sa disponibilité.

Il y a eu des spéculations sur le lancement du Realme GT 5G en Inde, et il y a quelques jours, lorsque nous avons parlé avec des employés de Realme, on nous a dit que la société n’avait pas encore pris de décision concernant le lancement du GT 5G en Inde. Mais maintenant que Realme a confirmé le lancement du GT 5G en Inde, vous pouvez vous attendre à ce que le fabricant de téléphones commence bientôt à le taquiner sur les réseaux sociaux.



Image Realme GT 5G posté sur Twitter par le directeur marketing de Realme India, Francis Wang

En plus de confirmer le lancement du GT 5G en Inde, la page de l’événement nous indique également que Realme organise une session 5G en Inde le 10 juin, mais il n’est actuellement pas clair si Realme introduira le GT 5G en Inde ce jour-là ou s’il en a un autre des plans. Nous espérons avoir plus de clarté dans les prochains jours.





Realme GT 5G

Cela dit, avant d’introduire le GT 5G en Inde, Realme annoncera le X7 Max 5G dans le pays – le 31 mai. Le Realme X7 Max 5G est probablement un GT Neo renommé, qui n’est pas si différent du GT 5G, donc il sera intéressant de voir comment les deux téléphones sont positionnés par Realme.

Par rapport à la GT 5G, la GT Neo est plus légère, dispose d’un SoC Dimensity 1200 à la barre, est livrée avec plus d’options de mémoire et charge plus lentement à 50 W. Sa couverture arrière a également une finition différente. Vous pouvez vous diriger de cette façon pour consulter les spécifications détaillées de GT 5G et GT Neo.

La source