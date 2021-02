Realme GT 5G apparaît dans la liste 3C avec une charge de 65W

Le battage médiatique entourant la prochaine GT 5G de Realme (alias Realme Race) augmente de jour en jour alors que nous attendons son annonce le 4 mars. Nous avons fait un premier rapport sur l’appareil alimenté par Snapdragon 888 en décembre et nous avons maintenant une liste qui confirme que le téléphone sera livré avec des capacités de charge de 65 W.





Liste Realme RMX2202 sur la base de données 3C

Les informations proviennent de l’agence de certification chinoise 3C révélant un appareil Realme avec le même numéro de modèle RMX2202 que celui de la précédente liste TENAA du début du mois. Cette information vient après des spéculations précédentes suggérant que la GT 5G ferait ses débuts avec la solution de chargement flash UltraDART 125W de Realme.









Images du Realme RMX2202 TENAA

Le Realme GT 5G devrait être lancé avec un écran de taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à bord. Il démarrera Android 11 avec Realme UI 2.0 en plus. Nous attendons également une batterie de 5000 mAh à bord ainsi qu’une caméra principale de 64MP aux côtés de téléobjectifs ultra-larges de 13MP et de 13MP. D’autres fuites vont sûrement se produire dans les jours précédant l’événement de lancement, alors restez à l’écoute.