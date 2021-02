Realme GT 5G alimenté par SD888 sera facturé moins de 465 $, écran 120 Hz confirmé

Le Realme GT 5G arrive le 4 mars avec un SoC Snapdragon 888 sous le capot et son prix sera inférieur à 2999 CNY (465 $ / 380 €). Il emballera un écran AMOLED 120Hz fabriqué par Samsung avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.

Ces dernières révélations proviennent du vice-président de Realme, M. Xu Qi Chase, qui a publié sur Weibo en disant que la tarification de la GT 5G sous CNY2 999 était un exploit difficile.

M. Chase a également confirmé à nouveau que la GT 5G serait livrée avec la RAM LPDRR5 et le stockage UFS 3.1, mais n’a révélé aucun chiffre spécifique. Cependant, nous savons que la GT 5G sera livrée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à bord, mais cela pourrait être la variante haut de gamme, et nous pensons qu’il y aura un autre modèle avec moins de RAM et de stockage, dont le prix sera inférieur à 2999 CNY.



Variante en cuir Realme GT 5G Bumblebee (Source: M. Xu Qi Chase)

Avec un prix de 2999 CNY, le Realme GT 5G pourrait devenir le smartphone le moins cher alimenté par Snapdragon 888 au lancement.

Nous n’avons pas encore la fiche technique complète de la GT 5G, bien que les affiches officielles aient confirmé que le smartphone serait livré avec un dos en verre et des variantes en cuir Bumblebee avec des configurations de triple caméra 64MP sur les panneaux arrière, tandis que 3C a révélé que le smartphone prendrait en charge une charge de 65W.







Variante arrière en verre Realme GT 5G • Variante en cuir Realme GT 5G Bumblebee

La source (en chinois)