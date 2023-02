Realme GT 3 : Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications

Realme a annoncé que son prochain téléphone GT arriverait sur le marché mondial, un peu plus d’un an après le lancement du dernier modèle – le Realme GT 2 – en Chine.

Mais qu’est-ce qui est confirmé à propos du Realme GT 3 jusqu’à présent ? Voici ce que nous savons des nouvelles officielles, ainsi que les rumeurs qui circulent actuellement.

Le Realme GT 3 a été confirmé pour un lancement « mondial » ce mois-ci – février 2023. Les pays exacts n’ont pas été révélés, mais généralement les téléphones sont vendus en Europe et en Inde.

Realme a annoncé la nouvelle parallèlement au dévoilement du Realme GT Neo 5, qui est une exclusivité chinoise.

Compte tenu des délais, il y a de fortes chances que la société retarde le lancement officiel du MWC, où de nombreux autres rivaux technologiques dévoileront leurs propres nouveaux smartphones. Celui-ci doit débuter à Barcelone le 27 février 2023.

Cela a du sens, car les GT 2 et GT 2 Pro ont été lancés dans le monde entier au MWC l’année dernière, les téléphones étant ensuite arrivés sur les étagères en mars 2022.

Combien coûtera le Realme GT 3 ?

Realme n’a pas encore révélé les prix du Realme GT 3, ni précisé si une version « Pro » sera également lancée à côté de la version standard.

Les téléphones Realme GT précédents avaient les prix de départ suivants (pour le modèle de base):

Par conséquent, il est probable que la GT 3 commencera autour de 650 $/500 £ pour la version standard et de 850 $/700 £ pour la GT 3 Pro – si elle existe même.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans le Realme GT 3 ?

Officiellement, la seule chose que nous savons sur le Realme GT 3, c’est qu’il offrira une technologie de charge rapide de 240 W, ce qui en ferait l’un des téléphones les plus rapides à être mis en vente. Il partage l’honneur aux côtés du Realme GT Neo 5 récemment annoncé.

Realme a publié une image teaser pour le lancement du téléphone, malheureusement sans aucune allusion à l’appareil lui-même.

Vrai moi

Nous supposons qu’il s’agit exactement de la même technologie SuperVOOC que le modèle Neo, qui utilise deux voies de charge, chacune fournissant 120 W. Le GT Neo 5 est livré avec un mini chargeur double GaN (nitrure de gallium) avec un câble de charge personnalisé de 12 A, il est donc probable que le GT 3 le soit aussi.

Realme affirme qu’il faut environ neuf minutes et demie pour charger le GT Neo 5 de vide à plein, et que seulement 30 secondes de jus fourniraient deux heures d’appels continus. Vous pouvez voir la technologie en action ci-dessous.

91mobiles affirme que le Realme GT 3 sera disponible avec deux vitesses de charge, 150 W et 240 W – les mêmes offres pour le GT Neo 5. Si cela est vrai, cela impliquerait qu’une version Pro du GT 3 est presque certainement sur le cartes.

Le Realme GT 3 pourrait « emprunter » certaines des autres fonctionnalités du Realme GT Neo 5. C’est assez courant lorsque les fabricants de téléphones vendent des modèles légèrement différents sur différents marchés.

Le GT Neo 5 dispose d’un écran OLED de 6,74 pouces à 144 Hz et d’un appareil photo principal de 50 MP. Il dispose également d’un éclairage RVB personnalisable et est disponible en trois options de couleur : violet, argent et noir.

Cependant, Realme a opté pour une finition plus propre avec sa gamme GT par rapport aux modèles audacieux GT Neo du passé.

L’année dernière, le Realme GT 2 Pro utilisait la puce Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm a annoncé le processeur successeur en novembre 2022, il est donc possible qu’un putatif Realme GT 3 Pro ait le Snapdragon 8 Gen 2.