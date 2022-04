Realme GT 2 lancé en Inde, les ventes commencent le 28 avril

Realme a lancé la GT 2 Pro en Inde plus tôt ce mois-ci, et aujourd’hui, la société a présenté la vanille GT 2 sur son plus grand marché. Le Realme GT 2 est disponible dans les couleurs Steel Black, Paper White et Paper Green et dispose de deux options de mémoire – 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go, au prix de 34 999 INR (460 $/420 €) et 38 999 INR (510 $/470 €). ), respectivement.

Le GT 2 sera mis en vente en Inde à partir du 28 avril via le site officiel de Realme et Flipkart, et les clients qui achètent le smartphone à l'aide de leur carte de débit ou de crédit HDFC Bank bénéficieront d'une remise de 5 000 INR (65 $/60 €) sur le 8 Go /Modèles 128 Go et 12 Go/256 Go.











Realme GT 2

Le Realme GT 2 est livré avec le SoC Snapdragon 888 sous le capot et démarre Android 12 avec Realme UI 3.0 sur le dessus. Il dispose d’un écran FullHD+ AMOLED de 6,62″ 120 Hz avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous et un trou de perforation dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16 MP.

Le panneau arrière du smartphone comprend un îlot rectangulaire abritant deux modules flash LED et trois caméras – 50MP primaire (avec OIS), 8MP ultra large et 2MP macro.

Le reste des points forts du Realme GT 2 comprend des haut-parleurs stéréo, la prise en charge Dolby Atmos, la certification Hi-Res, NFC et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 65 W. Vous pouvez lire notre revue Realme GT 2 ici pour en savoir plus à ce sujet ou regarder la revue vidéo ci-jointe.