Realme Flash présenté comme le premier téléphone Android au monde avec chargement magnétique sans fil

Hier, nous avons annoncé en exclusivité que Realme lancera bientôt le Realme Flash en tant que premier smartphone Android au monde avec chargement magnétique sans fil, et ce bit a été officiellement confirmé aujourd’hui par la société elle-même.

La société a également partagé une affiche présentant une silhouette du Realme Flash, nous montrant l’arrière du téléphone abritant une configuration à trois caméras et corroborant le design que nous avons vu hier dans notre rapport exclusif.

Dans notre quête pour être les pionniers de la technologie, nous avons créé #realmeFlash.

C’est le premier téléphone Android au monde avec chargement magnétique sans fil !

C'est le premier téléphone Android au monde avec chargement magnétique sans fil !

Realme n’a encore rien divulgué d’autre sur le Realme Flash, mais nous savons que le smartphone comportera un écran incurvé avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche. Sous le capot, il aura un SoC Snapdragon 888 associé à 12 Go de RAM. Le smartphone démarrera Realme UI 2.0 basé sur Android 11 et disposera de 256 Go de stockage à bord, bien qu’il puisse y avoir plus d’options de mémoire parmi lesquelles choisir.

Le chargeur sans fil – appelé MagDart – comportera un port USB-C et s’enclenchera sur le capot arrière du Realme Flash. Nous ne savons pas à quelle vitesse il sera, mais nos sources nous disent qu’il dépassera les 15 W et sera le chargeur le plus rapide au monde au lancement.

Maintenant que Realme a commencé à taquiner Realme Flash, nous en apprendrons certainement plus à ce sujet et sur le chargeur MagDart dans les prochains jours alors que Realme partage d’autres teasers pour créer un battage médiatique autour du premier téléphone Android au monde avec une charge magnétique sans fil.