Realme Flash et MagDart Charging espèrent surpasser Apple MagSafe

L’événement d’innovation « Mag for Future » ​​de Realme a présenté l’alternative de l’entreprise à la norme MagSafe d’Apple, grâce à son premier téléphone concept – le Realme Flash – ainsi qu’une multitude de chargeurs et d’accessoires MagDart.

Realme se fait un devoir d’essayer d’apporter les technologies souhaitables dans l’espace des smartphones à plus d’utilisateurs et avec son événement du 3 août, il s’est fixé pour objectif de fournir un véritable concurrent à la plate-forme de chargement et d’accessoires magnétiques sans fil MagSafe d’Apple, pour les téléphones Android.

Realme n’est pas le seul dans cette entreprise, avec des fabricants d’accessoires tiers comme Moshi, Scosche et Mous proposant déjà des alternatives ou des équivalents MagSafe pour les utilisateurs d’Android (et iPhone) après une expérience similaire. Realme est cependant l’un des premiers fabricants de téléphones à se lancer dans la recharge magnétique sans fil avec Apple.

Flash réel

Le Realme Flash est le tout premier téléphone concept de l’entreprise (une notion que nous avons vue à plusieurs reprises dans le passé de marques comme Vivo) conçu pour présenter une fonctionnalité particulière qui n’a pas encore été intégrée au portefeuille d’appareils principal de l’entreprise.







Bien que Realme n’ait pas révélé tous les détails du matériel pour le Flash, ni si nous pourrons en acheter un à un moment donné, le responsable du marketing produit de la société, Alesso Bradde, a confirmé quelques spécifications clés.

Le Flash fonctionne apparemment sur un chipset Qualcomm Snapdragon 888 de premier plan, arbore une batterie à double cellule de 4 500 mAh et dispose à la fois d’un écran à double bord incurvé et d’une couverture arrière à double incurvée; avec du verre mat AG texturé qui « améliore la friction » pour aider les chargeurs et accessoires MagDart à rester fermement alignés et attachés.







La pièce de fête du téléphone est, bien sûr, le fait qu’il s’agit du premier appareil à prendre en charge la charge MagDart, ce qu’il fait en associant une grande bobine de charge sans fil à un anneau d’aimants en bore et cobalt de 0,3 mm d’épaisseur. Realme affirme que ces aimants ne perdent que 0,01 % de leur attraction magnétique au cours de deux ans et fournissent jusqu’à 5 N de force pour maintenir les accessoires attachés.

Dans le cas du Realme Flash, son système de charge MagDart atteint une puissance impressionnante de 50 W, ce qui, lors de tests côte à côte avec une charge filaire équivalente, ne s’est avéré que légèrement plus lent; atteignant 20 % de charge en seulement cinq minutes et une charge complète en moins de 55 minutes.







À titre de comparaison, la puissance la plus élevée que l’iPhone 12 Series d’Apple peut charger à – via le chargeur officiel MagSafe – est de 15 W (12 W dans le cas de l’iPhone 12 Mini).

Accessoires MagDart

Bien qu’il soit excitant de voir un téléphone Android lancer cette technologie, il s’agit plutôt de montrer comment elle supplante les méthodes de charge existantes, ce que Realme pense être grâce à sa vitesse, sa commodité et le potentiel d’un écosystème complet (pratiquement modulaire) d’accessoires compatibles MagDart. apprécier.

Chargeur MagDart 50W

Afin de tirer le meilleur parti de la charge 50W du Realme Flash, il a besoin d’un chargeur MagDart 50W compatible ; représenté par le premier accessoire que Realme a montré lors de son annonce.







La force des aimants signifie que le chargeur MagDart de 50 W peut être fixé à l’arrière du flash en orientation portrait ou paysage, ce qui, associé à un ventilateur intégré pour aider à dissiper la chaleur, en fait un accessoire de jeu pratique.







Avec les proportions d’un Mac Mini réduit (un «Mac Micro»?) Cependant, tout le monde ne verra pas l’attrait de cette méthode de charge volumineuse, bien que rapide.

Chargeur MagDart 15W

Avec une épaisseur de 3,9 mm, le chargeur MagDart de 15 W de Realme a abandonné le ventilateur et la forme carrée de l’offre plus grande de 50 W au profit d’une conception ultra-fine rendue possible par sa conception « bobine et carte ».







Realme a déplacé la carte de commande du chargeur vers l’extrémité de l’adaptateur secteur du chargeur, permettant à la plaque de charge circulaire de ne pas mesurer plus de quatre cartes de crédit.







Realme déclare qu’une recharge complète d’une cellule de 4 500 mAh à l’aide de ce chargeur de 15 W prend 90 minutes, tandis que le chargeur MagSafe équivalent d’Apple recharge la batterie de 2775 mAh de l’iPhone 12 Pro peut prendre jusqu’à quatre heures (les revendications de Realme, pas les nôtres).

Banque d’alimentation MagDart 2-en-1

Apple a récemment présenté son pack de batterie MagSafe à 99 £ / 99 $ US, qui s’enclenche à l’arrière de la gamme iPhone 12 et sert jusqu’à 1460 mAh de jus supplémentaire qui peut être livré à 5 W lorsqu’il est débranché ou double comme un chargeur sans fil de 15 W lorsqu’il est branché sur un 20 W adaptateur secteur.







Realme avait une réponse à cela avec sa propre banque d’alimentation MagDart; arborant un cadre en aluminium et enveloppé de cuir végétalien blanc, pesant 139 grammes. La société n’a pas explicitement indiqué la capacité de la batterie ou la vitesse de charge de la banque d’alimentation, mentionnant seulement qu’elle utilise une conception à deux cellules, similaire au Realme Flash lui-même.







Ce qui l’aide à se démarquer, c’est le support de banque d’alimentation supplémentaire, qui prend en charge la banque d’alimentation et le téléphone connecté; charger les deux tout en tenant le téléphone à la verticale.

Lumière de beauté MagDart

À l’instar du module complémentaire de portefeuille MagSafe d’Apple, Realme envisage MagDart comme plus qu’un simple moyen de fournir de l’énergie, présentant un certain nombre d’accessoires potentiels pour lancer un écosystème de produits plus large : à commencer par le MagDart Beauty Light.













La lumière dispose d’un anneau de 60 mini LED (alimentées via une charge sans fil inversée à partir du téléphone connecté) et peut être utilisée avec la caméra arrière ou rabattable pour prendre en charge la prise de selfie. La luminosité et la température de couleur des LED peuvent être modifiées pour aider à fournir des conditions d’éclairage idéales lors de la capture de photos en mode portrait.

Portefeuille MagDart

Realme est tellement convaincu que son accessoire MagDart Wallet pourra coller à l’arrière d’un téléphone de manière plus fiable que l’accessoire équivalent d’Apple, que le portefeuille dispose également d’une béquille intégrée.













Comme la banque d’alimentation, le portefeuille MagDart est fini en cuir végétalien blanc, la béquille est taillée dans de l’aluminium et il y a de la place pour trois cartes.

Étui de chargement MagDart pour Realme GT

La preuve la plus concrète des intentions initiales de Realme avec MagDart est peut-être l’étui de chargement, conçu pour son dernier téléphone phare, le Realme GT.







La GT elle-même manque de charge sans fil d’aucune sorte, donc ce boîtier à effet fibre de carbone ajoute des fonctionnalités, avec l’ajout d’aimants d’alignement automatique de MagDart.

Le boîtier dispose également toujours d’un port USB-C, de sorte que la charge filaire et le transfert de données par câble peuvent toujours avoir lieu.

Le forfait Fusion MagDart

Plutôt astucieusement de Realme, le succès d’une technologie comme MagDart ne repose pas sur son efficacité ou sa puissance, mais plutôt sur son omniprésence. En tant que tel, la société a terminé son événement « Mag for Future » ​​en annonçant qu’elle ouvrira la norme MagDart pour « tout le monde à l’avenir ».

Reste à savoir si « tout le monde » signifie simplement que nous pouvons nous attendre à plus d’accessoires MagDart fabriqués par Realme ou si nous verrons réellement un chargeur MagDart de marque Belkin pour votre Pixel 6 (aux côtés d’entrées d’autres marques également). Si Realme peut trouver preneurs, cependant, une alternative à MagSafe compatible avec Android, soutenue par un fabricant de téléphones comme Realme, pourrait avoir ce qu’il faut pour rester.