Realme Explorer Master Edition à venir avec Snapdragon 870, le modèle vanille passe par Geekbench

Comme en témoignent plusieurs fuites, Realme prévoit d’introduire une Master Edition de son modèle GT 5G le 21 juillet. Il semble cependant qu’il y aura plus d’un téléphone Master Edition au lancement avec une « Explorer Master Edition » rejoignant la variante vanille. La nouvelle est maintenant clarifiée par Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) qui a partagé une image du RMX3366 alias Explorer Master Edition.

Parce qu’il semble y avoir une certaine confusion avant la #RealmeGTMasterEdition lancement, la variante illustrée ci-dessous (RMX3366) sera commercialisée sous le nom de « Explorer Master Edition », avec la « Master Edition » (RMX3361) que j’ai divulguée il y a quelques jours… Vous êtes les bienvenus…😏 pic.twitter.com/CxxbcouYSw – Steve H.McFly (@OnLeaks) 15 juillet 2021

Ce modèle Explorer serait également alimenté par le chipset Snapdragon 870 au lieu du Snapdragon 778 sur la RMX3361 Master Edition standard. Nous pouvons également observer une découpe de caméra différente autour du dos.

Dans les nouvelles connexes, l’édition Master régulière est apparue dans une liste Geekbench révélant qu’elle est en effet alimentée par le chipset Snapdragon 778 aux côtés de 8 Go de RAM. Le téléphone a réussi un score respectable de 766 points monocœur et 2 599 points dans le département multicœur. La liste confirme également que le téléphone fonctionne sous Android 11, vraisemblablement avec Realme UI 2.0 en plus.

Liste Geekbench Realme Master Edition

Le reste de la fiche technique supposée comprend un écran AMOLED de 6,43 pouces, un appareil photo principal de 64 MP et une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 65 W. Le modèle Explorer devrait contenir un grand AMOLED de 6,55 pouces et un tireur principal de 50 MP aux côtés d’une batterie légèrement plus grande de 4 500 mAh.

