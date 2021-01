Le géant chinois de la technologie, Realme, est convaincu que ses ventes de smartphones augmenteront de plus de 30% pour atteindre environ 25 à 30 millions d’unités cette année en Inde, ainsi que d’une forte demande pour ses produits portables et audio. S’adressant à PTI, le PDG de Realme India, Madhav Sheth, a déclaré que 2020 était une « année phénoménale » pour la société et, malgré la perte d’environ un quart de ses ventes, Realme a enregistré une augmentation de 25% des ventes de smartphones à environ 19 millions d’unités.

«Même si nous avons perdu un quart de nos ventes en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, je pense qu’il y avait une opportunité déguisée et Realme a augmenté d’environ 25% [from 15 million in 2019 to 19 million in 2020]. Je pense que le minimum ne serait rien de moins que 25 à 30 millions de combinés, c’est ce que nous visons pour 2021 », a-t-il déclaré.

Il a noté que le ventre du marché a toujours été les smartphones Rs 15000, et la pandémie a vu les cycles de remplacement s’étendre. Les expéditions du marché indien des smartphones ont augmenté de 17% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) avec des expéditions record de 54,3 millions d’unités au cours du trimestre de septembre 2020, selon le cabinet de recherche IDC. Xiaomi est en tête du classement avec 25% des expéditions du trimestre de septembre, suivi de Samsung (22,3%), Vivo (16,7%), Realme (14,7%) et Oppo (11,3%). Au mois d’octobre, le marché indien des smartphones a augmenté de 42% en glissement annuel avec des expéditions de 21 millions d’unités.

« Les gens recherchent un meilleur rapport qualité-prix, il ne s’agit pas du téléphone le moins cher, mais d’un téléphone qui leur en donne le rapport qualité-prix … Nous avons toujours été une entreprise axée sur les produits et nous comprenons bien les consommateurs … Les cycles de remplacement ont plus longtemps et les consommateurs recherchent un produit à long terme, ce qui implique moins de visites dans les centres de service, leur donne un bon rapport qualité-prix et apporte des innovations », a déclaré Sheth.

« Et Realme coche toutes ces cases et cela nous donne la confiance pour la croissance cette année », a-t-il ajouté.

Sheth, qui est également responsable du marché européen, a déclaré que depuis le début de ses opérations en Inde, Realme s’est étendu à d’autres marchés. «Nous avons commencé avec l’Inde et donc, ce sera l’une des entreprises les plus stratégiques. En tant qu’entreprise mondiale, l’Inde sera toujours pertinente, mais oui, nous nous développons davantage et nous voulons nous développer davantage dans différentes zones géographiques. À l’heure actuelle, l’Inde représente plus de 50% de nos revenus mondiaux et nous aimerions que l’Inde continue de contribuer à plus de 35% au cours des prochaines années « , a-t-il ajouté. La société, qui est en concurrence agressive contre des acteurs comme Xiaomi et Samsung sur le marché indien , se concentre également sur l’extension de sa présence dans l’espace AIoT (Internet of Things basé sur l’intelligence artificielle) avec ses appareils portables et ses produits audio intelligents.

Les produits AIoT de Realme comprennent des téléviseurs intelligents, des montres intelligentes, des bracelets de fitness et des écouteurs. « L’AIoT a été une catégorie merveilleuse et nous avons réalisé des performances exceptionnelles dans ces catégories. Les gens recherchent plus d’aide technologique pour leur faciliter la vie, et cela ne fera qu’augmenter encore … Nous élargirons notre portefeuille de produits AIOT plus largement. segments de prix pour donner aux consommateurs de meilleurs choix », a-t-il déclaré.