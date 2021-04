Realme a lancé la série Realme 8 en Inde en mars 2021 qui rivalise directement avec la série Redmi Note 10. Realme 8 Pro et Redmi Note 10 Pro disposent tous deux d’un appareil photo principal de 108 mégapixels mais ne prennent pas en charge la 5G. Maintenant, au moins, Realme a confirmé le développement des variantes 5G Realme 8 et Realme 8 Pro qui seraient lancées «très bientôt». Il semble que la société veuille s’attaquer au Xiaomi Mi 10i qui dispose également d’un jeu de tir principal de 108 mégapixels mais avec une connectivité 5G. Le développement de la 5G a été partagé pour la première fois par le PDG de Realme India et Europe, Madhav Sheth, dans un tweet le mois dernier. L’exécutif de Realme avait également souligné le développement de Realme Narzo 30 5G et 4G. D’un autre côté, il semble que le Realme Narzo 30A existant continuera à se vendre sans aucun ajustement futur.

Tout en répondant à un tweet d’utilisateur, le service client de Realme India a déclaré que la société prévoyait de lancer prochainement Realme 8 5G et Realme 8 Pro 5G, sans partager les détails exacts. La société a déjà lancé la série Realme 8 4G en Inde. Le vanilla 8 est alimenté par un SoC MediaTek G95, tandis que le modèle Pro est livré avec un SoC Snapdragon 720G. Notamment, le Realme 8 5G régulier est apparu sur le site Web de la FCC américaine avec le numéro de modèle RMX3241. Le smartphone devrait désormais embarquer un processeur MediaTek Dimensity série 700.

Il sera intéressant de voir comment le prix des nouveaux téléphones Realme sera fixé sans entraver la vente du Realme Narzo 30 Pro 5G qui porte une étiquette de prix de Rs 16 999 et Rs 19 999 pour les deux options de stockage. Alors que le prix du Realme 8 Pro en Inde commence à Rs 17 999 (6 Go + 128 Go) et passe à Rs 19 999 (8 Go + 128 Go). Enfin, le Xiaomi Mi 10i a un prix de 20 999 Rs pour le modèle de base 6 Go + 64 Go et monte à 23 999 Rs pour l’option 8 Go. Le modèle 6 Go + 128 Go coûte Rs 21 999.