Realme dévoilera la série Narzo 60 le 6 juillet, offre un aperçu du design

Realme a programmé le dévoilement de la série Narzo 60 pour le 6 juillet (jeudi de la semaine prochaine), l’événement sera mis en ligne à 12 heures, heure locale. La société a également donné aux fans un aperçu du design qui sera utilisé pour la prochaine série.

Realme dévoilera la série Narzo 60 le 6 juillet

Et c’est un design que nous avons déjà vu – à l’exception du « NARZO » qui est imprimé au dos, cela ressemble beaucoup au Realme 11 Pro/11 Pro+. Eh bien, presque, la version Narzo n’a pas les coutures décoratives qui longent les épines du duo 11 Pro. Ce coloris particulier est surnommé « Martien Horizon »



Premier aperçu du design du Realme Narzo 60

La société lancera deux téléphones : le Narzo 60 et le Narzo 60 Pro. Vraisemblablement, ceux-ci seront assez similaires au duo Realme 11 Pro. Si vous regardez attentivement, vous pouvez simplement distinguer « 100MP » écrit à l’arrière, c’est la résolution du Realme 11 Pro. Le modèle Pro+ a un appareil photo principal de 200MP (et 8MP ultra large), mais nous ne savons pas si l’image ci-dessus représente le Narzo 60 vanille ou le 60 Pro.









Realme 11 Pro (Sunrise Beige)

Le Realme 11 Pro + s’est avéré être un succès en Inde, marquant une première vente record. Avec le Realme 11 Pro, ils ont dominé le segment de 20 000 à 30 000 ₹ sur Flipkart.

Et c’est une différence clé entre les téléphones Realme 11 et les téléphones Narzo 60 – la paire Narzo vivra dans le magasin Amazon India, vous pouvez suivre les nouveaux développements à ce sujet page de destination.

Notez que des informations non officielles (résultats Geekbench) ont montré que le Narzo 60 sera alimenté par le Dimensity 6020 alors que les deux modèles Realme 11 Pro utilisent le Dimensity 7050 à la place. Le 6020 utilise une technologie plus ancienne (7 nm contre 6 nm, Cortex-A76 contre A78, Mali-G57 contre G68), donc les apparences peuvent être trompeuses et les deux séries pourraient être plus différentes qu’elles ne le paraissent à première vue.

Source