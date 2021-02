Realme dévoile Narzo 30 Pro avec écran 5G et 120Hz, Narzo 30A balise le long

Realme a dévoilé les deux premiers modèles de la série Narzo 30 – le modèle Pro avancé et l’option budget 30A. Le Narzo 30 Pro est le premier de la famille à prendre en charge les réseaux 5G et le premier à avoir un écran à 120 Hz (les générations précédentes avaient quelques téléphones à 90 Hz).

Le modèle Pro se concentre sur les jeux, la qualité de l’appareil photo et la connectivité rapide, tandis que le téléphone A est destiné aux personnes soucieuses de leur budget et mise sur une grande batterie de 6000 mAh à la place.

Realme Narzo 30 Pro

Le Narzo 30 Pro est le «mid-ranger de jeu 5G le plus puissant», selon Realme, ce qui est beaucoup à mettre sur un seul appareil. Au cœur de cette promesse se trouve le chipset MediaTek Dimensity 800U, qui comprend deux cœurs Cortex-A76 à 2,4 GHz (et six A55) plus un GPU Mali-G57 MC3.

Ce GPU repeindra l’écran 6,5 pouces 1080p + jusqu’à 120 Hz. Le basculement entre 60 Hz et 120 Hz est automatique et dépend du contenu. Les jeux qui nécessitent des temps de réaction rapides bénéficieront de la fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Le panneau LCD est évalué à une luminosité maximale de 600 nits.

Le modèle Pro est équipé d’une caméra principale de 48MP à l’arrière. Le capteur se trouve derrière un objectif f / 1,8 et possède des pixels de 0,8 µm avec prise en charge du binning 4 en 1. Les performances en basse lumière sont encore améliorées par le mode Super Nightscape. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, la caméra offre 4K 30 fps et 1080p 60 fps, ainsi qu’un mode cinéma (rapport d’aspect 21: 9) et une stabilisation d’image numérique (stabilisation vidéo UIS).











Le Narzo 30 Pro est équipé d’une caméra principale 48MP, 8MP ultra large et une caméra selfie 16 MP

Ensuite, il y a la caméra ultra grand angle 8MP (119 °), qui est également utilisée pour le mode de stabilisation vidéo UIS Max. À l’arrière se trouve également une caméra macro 2MP (distance de prise de vue de 4 cm). La caméra frontale est perforée dans l’écran, elle contient un capteur 16MP et dispose également d’un mode Super Nightscape pour les selfies tardifs.

Le 30 Pro est le premier téléphone 5G de la série Narzo. Il prend en charge la double SIM, le fonctionnement en double veille et les vitesses de liaison descendante jusqu’à 2,34 GHz. L’emplacement pour carte dispose également d’un espace dédié pour un emplacement microSD si vous avez besoin de plus de stockage. En standard, le téléphone est livré avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage (UFS 2.1), mais il existe une option pour passer à 8/128 Go.

La batterie de 5000 mAh peut être remplie à près de 50% en 25 minutes à l’aide du chargeur 30W fourni, une charge à 100% prend 65 minutes. Une batterie pleine durera 37 heures d’appels ou 18 heures de binging sur les vidéos YouTube. Notez que USB Power Delivery est pris en charge à 15W.











La batterie de 5000 mAh a besoin de 65 minutes pour une charge complète, environ 25 minutes pour une charge à 50%

Le chargeur, un câble, un protecteur d’écran et un étui de protection sont fournis dans la boîte de vente au détail. Il y a une prise jack 3,5 mm et le téléphone prend en charge Dolby Atmos et dispose d’une certification Hi-Res Audio.

À la sortie de la boîte, vous obtiendrez Android 10, mais le travail sur Realme UI 2.0 est en cours et la mise à jour est «à venir» (la version 2.0 est basée sur Android 11). Les utilisateurs peuvent utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale ou le lecteur rapide d’empreintes digitales sur le côté du téléphone.







Le Realme Narzo 30 Pro sera disponible en Blade Silver et Sword Black

Realme dit qu’il effectue 320 tests de qualité sur 30 unités Pro pour assurer sa durabilité. En outre, tous les ports ont des joints en silicone pour empêcher l’eau éclaboussée de pénétrer dans le téléphone.

Offert dans les couleurs Blade Silver ou Sword Black, le Realme Narzo 30 Pro 5G coûtera 16 999 INR (235 $ / 195 €) ou 19 999 INR (275 $ / 225 €) pour la variante de mémoire 6/64 Go et 8/128 Go, respectivement. La date de lancement est le 4 mars, avec une disponibilité sur le propre magasin de Realme, Flipkart et les magasins principaux.

Realme Narzo 30A

Le Narzo 30A est le modèle économique de la série 30. Il se concentre sur les bases en mettant l’accent sur la longue durée de vie de la batterie – plus longue que même le téléphone Pro, grâce à la plus grande batterie de 6000 mAh.

Par exemple, il peut lire des vidéos YouTube pendant 27 heures sur une seule charge, au lieu de 18. Vous pouvez discuter avec vos doigts sur WhatsApp pendant 28 heures consécutives ou passer 10 heures à jouer. La batterie est chargée à 18W et peut être utilisée comme une batterie externe grâce à la charge inversée.







La batterie de 6 000 mAh du Narzo 30A est prête pour des heures de divertissement • La valeur de 5% de charge de la batterie

Il y a des compromis ici. L’écran de 6,5 pouces passe à une résolution de 720p + et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La luminosité maximale est presque la même que sur le Pro, atteignant 570 nits en mode Sunlight.

Le 30A est alimenté par ce que MediaTek appelle un chipset de jeu, le Helio G85. Il dispose de deux cœurs Cortex-A75 (2,0 GHz) et d’un GPU Mali-G52 et n’est invité à rendre les graphiques qu’à 60 ips. La puce est couplée en standard à 3 Go de RAM et à 32 Go de stockage et vous pouvez payer un peu plus pour obtenir une unité de 4/64 Go. Comme avec le Pro, il y a un emplacement pour carte microSD prêt et en attente.

Il existe d’autres concessions, par exemple, il s’agit d’un téléphone 4G, vous obtiendrez donc une connectivité plus lente. Vous pouvez toujours y insérer deux cartes SIM, en plus d’une carte mémoire.

La caméra est également plus basique, le module principal à l’arrière dispose d’un capteur 13MP et est limité aux vidéos 1080p @ 30fps. À l’arrière se trouvent également le capteur de profondeur noir et blanc et le lecteur d’empreintes digitales. La caméra selfie dispose d’un capteur 8MP.







Appareil photo 13 MP à l’arrière (plus un lecteur d’empreintes digitales) • Appareil photo selfie 8 MP

Tout comme le Pro, le 30A sera lancé avec Android 10, mais la mise à jour Realme UI 2.0 sera publiée peu de temps après le lancement.

Le Realme Narzo 30A sera disponible en Laser Black et Laser Blue. Il est livré avec un combo de mémoire 3/32 Go ou 4/64 Go, et les prix respectifs sont de 8 999 INR (125 $ / 100 €) ou 9 999 INR (140 $ / 115 €). Le lancement sur le marché est prévu pour le 5 mars, avec une disponibilité sur Realme.com, Flipkart et certains magasins hors ligne.







Le Narzo 30A sera disponible en Laser Blue et Laser Black