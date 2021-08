Realme dévoile l’écosystème MagDart : chargeurs 50W et 15W, banque d’alimentation et plus

Realme a dévoilé tout un écosystème avec l’introduction de MagDart. Il s’agit principalement d’un système pour charger votre téléphone, mais il permet également d’autres fonctionnalités. Vous avez peut-être entendu parler du téléphone Realme Flash, mais il ne s’agit que d’un dispositif conceptuel utilisé pour faire une démonstration du système.





Le concept de téléphone Realme Flash • Un aperçu du matériel MagDart à l’intérieur du téléphone

Au lieu de cela, le premier téléphone que les utilisateurs pourront charger avec MagDart est celui que vous possédez peut-être déjà – le Realme GT. La société publiera un boîtier qui ajoute une recharge sans fil à la GT (qu’elle n’a pas nativement), en particulier le nouveau système magnétique. Cela signifie également que des cas similaires peuvent être lancés pour d’autres modèles.



Étui MagDart pour Realme GT

Le boîtier de la GT reste fidèle à l’esthétique sportive, il s’agit d’un boîtier de pare-chocs en carbone avec un module MagDart intégré. Ce qui est cool, c’est qu’il vous laisse toujours un port USB-C entièrement fonctionnel, vous pouvez donc charger le téléphone avec un câble ou transférer des données. D’accord, que peut faire MagDart pour vous ?

Eh bien, il peut charger votre téléphone rapidement ou plus rapidement. L’adaptateur lourd que vous avez peut-être vu dans les fuites est le chargeur MagDart 50W – le chargeur magnétique sans fil le plus rapide pour les téléphones au monde. Une batterie de 4 500 mAh (comme dans le concept de téléphone Flash et le Realme GT) peut être complètement chargée en moins d’une heure, presque aussi rapidement qu’avec un chargeur filaire SuperDart de 50 W.



Le chargeur MagDart 50W est presque aussi rapide que les chargeurs filaires 50W



Course de charge : 50 W MagDart (sans fil) contre 50 W SuperDart (filaire)

Un ventilateur intégré maintient le chargeur et le téléphone au frais pendant la charge. Mais ce chargeur n’est pas idéal à trimballer en voyage par exemple.



Un ventilateur intégré maintient le chargeur MagDart 50W et le téléphone au frais

C’est pourquoi Realme a également dévoilé le chargeur 15W MagDart. Le socle de charge ne mesure que 3,9 mm, plus fin que le MagSafe d’Apple. Pour y parvenir, Realme a dû être intelligent avec la conception et rapprocher la plupart des circuits de l’autre extrémité du câble USB, ne laissant que la bobine à l’autre extrémité.



Le MagDart 15W est petit, fin et facile à transporter

Même s’il dépasse 15 W, MagDart peut charger complètement un téléphone Android avec une batterie de 4 500 mAh en 90 minutes. À titre de comparaison avec le système d’Apple (qui fonctionne également à 15 W), lors de nos tests, nous avons constaté que la batterie de 3 687 mAh d’un iPhone 12 Pro Max prend trois heures complètes pour une charge complète, ce qui suggère que la charge est ralentie beaucoup plus tôt qu’avec le MagDart de Realme.



La bobine et le circuit de charge sont séparés pour rendre le coussin de charge plus mince

Il existe un autre chargeur sans fil MagDart – celui-ci ressemble au type de support, mais est en fait un système 2 en 1. La partie qui prend en charge le téléphone est une banque d’alimentation qui se détache de la base et peut être utilisée pour recharger votre téléphone lors de vos déplacements.



Banque d’alimentation MagDart qui sert également de support de charge sans fil

Realme a prêté attention au design et l’a rendu assez attrayant avec un cuir végétalien et de l’aluminium. Bien entendu, les aimants du système MagDart peuvent maintenir la batterie en place pendant que vous utilisez le téléphone.



La banque d’alimentation MagDart elle-même est recouverte de cuir végétalien et d’aluminium

La société a dévoilé encore plus de produits dans l’écosystème MagDart. Le MagDart Beauty Light est un étui doté d’un anneau lumineux rabattable. Il n’a pas de batterie propre, mais il est alimenté par le téléphone à l’aide d’une charge sans fil inversée. Le flash dispose de 60 LED et vous pouvez contrôler à la fois la luminosité et la température de couleur.







Le MagDart Beauty Light a un flash annulaire rabattable avec 60 LED

Le portefeuille MagDart est un autre accessoire. Comme la banque d’alimentation, celle-ci est faite de cuir végétalien et d’aluminium. Il peut contenir trois cartes de crédit et possède une béquille intégrée, qui peut soutenir le téléphone pendant que vous regardez un film ou passez à un appel vidéo.







Le portefeuille MagDart peut contenir 3 cartes de crédit et possède une béquille intégrée

On ne sait pas encore quand les accessoires MagDart seront disponibles ou combien ils coûteront. Nous vous informerons dès que nous le ferons. Avant de partir, voici un résumé de tous les produits MagDart que Realme a dévoilés aujourd’hui :