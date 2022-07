Realme dévoile la Watch 3, deux casques Bluetooth et un moniteur PC

La stratégie “1+5+T” de Realme dicte qu’elle se concentre sur (1) les smartphones, (5) les catégories AIoT (montres, casques et autres produits intelligents) et (T) pour TechLife. Aujourd’hui, la société a lancé plusieurs produits dans la deuxième catégorie “5” – une nouvelle montre, deux casques Bluetooth – ainsi qu’un moniteur.

Montre Realme 3

La Realme Watch 3 se situe quelque part entre une suite de la Watch 2 et une Watch 2 Pro moins chère. L’une des principales améliorations est la taille de l’écran, qui est passée à 1,8″ – un cheveu plus grand que celui du 2 Pro (ils ont essentiellement le même rapport d’aspect).

Pour garder la taille sous contrôle, Realme a affiné les lunettes, de sorte que le rapport écran/corps est passé de 50 % sur la Watch 2 à 67,5 % sur la Watch 3. Notez que la résolution a pris un coup majeur – c’est juste 240 x 286px , inférieur même aux 320 x 320px de la Watch 2 (l’affichage de la Watch 2 Pro est de 320 x 385px). De plus, la luminosité est tombée à 500 nits, contre 600 nits auparavant.

Un autre grand changement est que la Watch 3 propose désormais les appels Bluetooth, ce qui était auparavant exclusif au Pro. Vous pouvez composer depuis votre poignet et utiliser le haut-parleur et le microphone intégrés. Pour garantir un son de bonne qualité, Realme alimente le haut-parleur avec un Smart PA et utilise une puce Bluetooth 5.3 bimode, ainsi que des algorithmes internes de réduction du bruit basés sur l’IA.

La Realme Watch 3 prend en charge plus de 110 modes sportifs. À l’aide de ses capteurs intégrés – fréquence cardiaque et trackers SpO2 – il peut calculer le temps de récupération, le VO2 Max et plus encore. Il surveille également votre fréquence cardiaque et votre oxygène sanguin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que le suivi du sommeil et du stress (ce dernier étant basé sur la variabilité de la fréquence cardiaque).















La Realme Watch 3 dispose de fonctionnalités avancées de suivi de la santé 24h/24 et 7j/7

Le grand écran est utilisé pour afficher les notifications, y compris les messages de messagerie instantanée, qui peuvent inclure 50 émojis courants. Il existe également plus de 100 cadrans de montre que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre look.

Le corps de la montre est en polycarbonate et possède un revêtement métallique. Comme auparavant, la montre est classée IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, bien que Realme avertisse qu’elle ne convient pas à la natation ou à la douche. La montre mesure 45 x 37 x 11,5 mm et pèse 40 g sans le bracelet, les bracelets en silicone par défaut pèsent 14 g.

La montre dispose d’une batterie de 340 mAh, ce qui est suffisant pour 7 jours de fonctionnement typique. C’est une dégradation par rapport à la Watch 2, qui annonçait 12 jours d’autonomie (sur une batterie de 315 mAh). Une charge complète prend 2,5 heures.

















La Realme Watch 3 est disponible en noir et gris

La Realme Watch 3 sera mise en vente le La boutique en ligne de Realme, Flipkart et autres détaillants le 2 août à midi. Le PDSF est de 3 500 ₹ (44 $/43 €), mais la première vente bénéficiera d’une réduction de 500 ₹. La Watch 2 a également été lancée avec un PDSF de 3 500 ₹.

Realme Buds Air 3 Neo et Buds Wireless 2S

Les designers de Realme ont sculpté les Buds Air 3 Neo pour les rendre à la fois beaux et confortables. L’étui de chargement a une «lèvre incurvée» pour permettre un accès plus facile aux bourgeons lors de leur retrait. Les bourgeons eux-mêmes ont également été repensés pour mieux s’adapter à l’oreille. Et utilisé un processus de revêtement sous vide NCVM pour leur donner un aspect brillant de qualité supérieure.

Il y a un pilote dynamique de 10 mm avec un diaphragme composite qui améliore les basses, les médiums et les aigus. L’application Realme Link vous permet de régler le son Dolby Atmos. En parlant de son, il est transmis via Bluetooth 5.2 à l’aide du codec AAC et dispose d’un mode à faible latence de 88 ms. Le couplage rapide est activé sur les téléphones pris en charge.













Realme Buds Air 3 Neo : diaphragme composite avec haut-parleurs de 10 mm • Dolby Atmos • Charge rapide • Latence de 88 ms

Quant à la durée de vie de la batterie, les bourgeons peuvent durer 7 heures d’affilée avant de devoir retourner dans le boîtier. Avec le boîtier, le temps d’écoute total est de 30 heures. Le matériel Dart Charge recharge rapidement la batterie – 10 minutes suffisent pour 2 heures de lecture. Une charge complète prend 2 heures.

Les bourgeons légers (4g) ont des commandes tactiles et sont classés IPX5, ce qui signifie qu’ils sont protégés contre la sueur et les éclaboussures d’eau. Il existe une suppression du bruit alimentée par l’IA pour les appels, qui isole les voix humaines et supprime les autres sons.

















Les Realme Buds Air 3 Neo sont disponibles en Galaxy White et Starry Blue

Les Realme Buds Air 3 Neo seront disponibles demain sur Realme.com, Flipkart et d’autres détaillants. Le PDSF est de 2 000 INR (25 $/25 €), mais la première vente bénéficiera d’une remise de 300 ₹.

Si vous préférez la conception du tour de cou, les nouveaux Realme Buds Wireless 2S sont dotés de pilotes de 11,2 mm, également avec un diaphragme composite, et de la technologie Dirac Real HD Sound.

Les écouteurs 2S se connectent via Bluetooth 5.3 avec prise en charge de la connectivité multipoint, ce qui signifie qu’ils peuvent facilement basculer entre deux appareils couplés. Ils disposent également d’un mode à faible latence de 88 ms et utilisent le codec AAC. Comme l’Air 3 Neo, ceux-ci ont une réduction de bruit alimentée par l’IA pour les appels (mais pas d’ANC pour la musique).

D’autres améliorations par rapport aux Realme Buds Wireless 2 Neo incluent une autonomie améliorée de la batterie – de 17 heures à 24 heures – et une charge plus rapide – 20 minutes vous offrent 7 heures d’écoute (contre 10 minutes pour 2 heures).

Le casque 2S pèse un cheveu de moins de 24 g et les bourgeons sont dotés d’aimants, ce qui vous permet de les enclencher en toute sécurité autour de votre cou. L’indice IPX4 offre une protection contre les projections d’eau.

















Les Realme Buds Wireless 2S sont disponibles en bleu et noir

Les Realme Buds Wireless 2S sont disponibles en Inde à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez les retirer de Realme.com, Flipkart, Amazon et d’autres détaillants. Le prix normal est de 1 500 ₹ (19 $/19 €), mais la vente initiale bénéficie d’une réduction de 200 ₹.

Moniteur Realme 23,8″

Realme a également dévoilé un moniteur de bureau de 23,8 pouces, qui porte le nom officiel verbeux de “Realme Flat Monitor Full HD 60,5 cm”. Il dispose d’un panneau VA 1080p avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz (le temps de réponse est de 8 ms). La société s’est vantée des lunettes minces – seulement 6,9 mm – et de l’élégante base en aluminium texturé (l’inclinaison est réglable, la hauteur ne l’est pas).

Le moniteur a une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique sRGB, une luminosité de 250 nits et des angles de vision de 178°. Le moniteur dispose de trois entrées : USB-C pour une connexion simple du Realme Book et d’autres ordinateurs portables compatibles, HDMI pour la plupart des ordinateurs et même un port VGA.

Le moniteur sera mis en vente le 29 juillet sur Realme.com, Flipkart et d’autres détaillants. Le prix normal est de 13 000 ₹ (165 $/160 €), mais la vente initiale comprendra une remise instantanée de 11 000 ₹.











Le nouveau moniteur FHD 23,8″ de Realme