Realme détaille sa norme de charge de 240W, promet de la mettre sur son prochain produit phare

Comme promis, Realme a détaillé aujourd’hui sa nouvelle norme de charge de 240 W. Il est livré avec un câble de charge 12A personnalisé pour le débit 20V/12A, délivré par trois pompes de charge. L’adaptateur USB-C est doté de ce que la société appelle des composants doubles GaN et est extrêmement petit – 2,34 W/cu.cm, soit à peu près la même taille que l’adaptateur SuperDart 160 W.

L’architecture de charge de 240 W transforme l’alimentation 20 V/12 A en 10 V/24 A via trois pompes de charge indépendantes, ce qui signifie que le nouveau téléphone aura trois cellules de batterie. Le câble 12A sera composé de quatre câbles standard 21 AWG, soit un diamètre de près de 3 mm uniquement pour le fil à l’intérieur de l’isolation en plastique.

L’ensemble du processus est surveillé par 13 capteurs en temps réel qui limiteront la puissance en cas de danger. La protection de charge de Realme comprend également des matériaux ignifuges et des certificats pour la tranquillité d’esprit de l’utilisateur final.

Plus excitant, la société a confirmé que la charge de 240 W est plus qu’un exercice d’ingénierie – elle sera en fait présente sur le prochain produit phare de la société. Le téléphone sera livré avec “la plus grande zone de refroidissement de l’industrie”, comprenant plusieurs feuilles de graphène d’une surface totale de 6 580 mm². Ceux-ci prendront soin de maintenir les performances sous une charge soutenue, mais aideront également à gérer la charge extrême de la charge super rapide.

Realme assure que la batterie du téléphone conservera au moins 80 % de sa charge d’origine après 1 600 cycles de charge afin que les super vitesses ne nuisent pas à la longévité. En fait, la norme de l’industrie est de 800, donc le prochain téléphone Realme GT la dépassera.

La marque a promis que la norme atteindrait son prochain smartphone phare sans donner de nom spécifique, ce qui soulève la question de savoir s’il s’agit de l’éventuel Reame GT3 Pro ou si Realme considère également le GT Neo5 comme un produit phare.