Realme détaille la caméra 108MP avant le lancement de Realme 8 Pro

Pour la deuxième année consécutive, Realme organise un événement d’innovation en matière de caméra. L’année dernière, la marque a présenté son premier téléphone à quatre caméras 64MP utilisant le module ISOCELL Bright GW1 de Samsung et cette année, nous avons la chance de voir le premier appareil photo 108MP qui fera ses débuts avec la prochaine série Realme 8. Le capteur en question est l’ISOCELL HM2 de Samsung avec une technologie de binning de 9 à 1 pixels et un zoom jusqu’à 3x sans perte.

L’ISOCELL HM2 est un capteur 1 / 1,52 ”avec une taille de pixel de 0,7 μm et un autofocus Super-PD. Il peut prendre des photos à une résolution allant jusqu’à 12000×9000 pixels et enregistrer des vidéos jusqu’à 4K @ 120 fps. Realme a développé plusieurs optimisations personnalisées du capteur qui seront présentes sur le prochain Realme 8 Pro.





Exemple de zoom Realme 8 Pro 3x

Le zoom sans perte 3x intégré au capteur permet de préserver les détails et les couleurs sans accentuer la netteté en prenant des photos de 12 MP et en cartographiant la zone agrandie. Le traitement d’image est ici peaufiné pour prendre huit photos consécutives de 12 MP qui sont ensuite améliorées à l’aide d’un algorithme pour augmenter la clarté. Realme affirme que ce processus est supérieur à celui de certains modules téléobjectifs en termes de netteté.

Le capteur 108MP est également livré avec un nouveau mode étoilé pour les vidéos time-lapse d’astrophotographie. Traditionnellement, ces formes de vidéos sont réalisées en enregistrant plusieurs clips avec des caméras professionnelles qui sont ensuite éditées sur un ordinateur. Realme remplace le processus en implémentant son propre algorithme vidéo time-lapse. Il prend 30 photos en 480 secondes (8 minutes), ce qui donne ensuite une vidéo time-lapse d’une seconde et le processus est répété pour obtenir le résultat final souhaité.

Un autre ajout Realme à l’ISOCELL HM2 est la vidéo accélérée Tilt-shift qui utilise un algorithme pour capturer des photos et des vidéos tilt-shift. Ces clichés simulent un monde miniature en gardant certaines parties de l’image floues. Le nouveau mode caméra vous permettra de sélectionner l’angle, la position et la taille du bokeh directement à partir des paramètres de la caméra et pourra également ajouter des effets de transition entre les zones floues et claires. Le Realme 8 Pro sera le premier smartphone avec capture vidéo tilt-shift.

Realme propose également de nouveaux filtres de portrait, notamment Portrait au néon, Portrait bokeh dynamique et Portrait couleur AI.









Nouveaux modes de portrait

Enfin, nous avons un aperçu du dos du Realme 8 Pro avec ses quatre capteurs de caméra assis sur une île carrée. Le dos a une légère courbure et la marque Dare to Leap avec une finition satinée.